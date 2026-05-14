Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün 14 mayıs ve yarın 15 mayıs günü yağış beklendiği açıklandı.

14 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman merkez 16/ 25 derece

Besni 15/ 20 derece

Çelikhan 11/21 derece

Gerger 14/25 derece

Gölbaşı 12/24 derece

Kahta 16/26 derece

Samsat 15/26 derece

Sincik 12/ 20 derece

Tut 14/22 derece

15 Mayıs Cuma Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları

Adıyaman Merkez 15/22 derece

Besni 12/18 derece

Çelikhan 9/17 derece

Gerger 12/21 derece

Gölbaşı 11/21 derece

Kahta 16/21 derece

Samsat 14/21 derece

Sincik 12/ 16 derece

Tut 12/19 derece

Kaynak : PERRE