Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgilere göre, kış aylarını yağış ve soğuk havanın etkisi altında geçiren Adıyaman'da, mayıs ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları 30 derecelere yaklaştı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla yaz günlerini aratmayan görüntülerin oluştuğu kent genelinde meteorolojiden alınan bilgilere göre bugün 14 mayıs ve yarın 15 mayıs günü yağış beklendiği açıklandı.
14 Mayıs Perşembe Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman merkez 16/ 25 derece
Besni 15/ 20 derece
Çelikhan 11/21 derece
Gerger 14/25 derece
Gölbaşı 12/24 derece
Kahta 16/26 derece
Samsat 15/26 derece
Sincik 12/ 20 derece
Tut 14/22 derece
15 Mayıs Cuma Adıyaman hava durumu ve sıcaklıkları
Adıyaman Merkez 15/22 derece
Besni 12/18 derece
Çelikhan 9/17 derece
Gerger 12/21 derece
Gölbaşı 11/21 derece
Kahta 16/21 derece
Samsat 14/21 derece
Sincik 12/ 16 derece
Tut 12/19 derece
Kaynak : PERRE