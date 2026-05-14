Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya yönelik yatırımlar devam ediyor. Bu kapsamda Kahta Devlet Hastanesi bünyesine kemik densitometresi (DXA) cihazı kazandırıldı.

Yeni nesil teknolojiye sahip cihaz ile kemik mineral yoğunluğunun hızlı, güvenilir ve ağrısız bir şekilde ölçülebileceği bildirildi. Özellikle ileri yaş gruplarında sık görülen osteoporozun erken evrede tespit edilmesiyle birlikte, kemik kırıklarının önlenmesi ve hastaların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Tüm vücut ölçüm yapabilen DXA cihazının yüksek doğruluk oranıyla tanı süreçlerine önemli katkı sunacağı, bu sayede Kahta Devlet Hastanesi'nde teşhis ve tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesinin planlandığı ifade edildi.

Başhekim Akel: 'Erken Teşhis İmkânı Güçlenecek'

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, cihazın hizmete alınmasıyla birlikte özellikle osteoporozun erken teşhisinin mümkün olacağını, böylece vatandaşlara daha kaliteli sağlık hizmeti sunulacağını belirtti.

Başhekim Uzm. Dr. Akel, cihazın kemik kırıklarının önlenmesine ve hastaların yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlayacağını ifade ederek hastanenin teknolojik altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Başhekim Uzm. Dr. Akel ayrıca, bu sağlık yatırımının ilçeye kazandırılmasında katkı sunan Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a teşekkür etti.

Kaynak : PERRE