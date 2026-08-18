Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmet veren Kahta Devlet Hastanesi Anjiyo Ünitesinde 100. hastanın tedavisi gerçekleştirildi. Faaliyete başladığı tarihten bu yana 100 hastaya hizmet veren ünite, bölgede acil müdahale gerektiren kalp vakalarına daha hızlı müdahale edilmesine imkan sağlıyor. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, anjiyo ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte kalp ve damar hastalıkları nedeniyle başka illere yapılan sevklerin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Akel, Sağlık Bakanlığı ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'ın destekleriyle hayata geçirilen ünitenin kısa sürede bölgenin sağlık hizmetlerinde önemli bir noktaya geldiğini ifade ederek, 100. hastanın tedavisinin başarıyla gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ünitenin özellikle acil kalp krizi vakalarında zaman kaybını azaltması ve hastaların tedavi için başka illere gitme zorunluluğunu düşürmesi hedefleniyor.

Anjiyo Ünitesinde 100. Hasta Tedavi Edildi

Kahta Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Anjiyo Ünitesinde bugüne kadar 100 hastanın tedavisi gerçekleştirildi. Üniteyle birlikte kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisinde bölgedeki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, anjiyo merkezinin Sağlık Bakanlığı ve Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'ın destekleriyle hizmete kazandırıldığını belirterek, 100. hastanın tedavisinin başarıyla tamamlandığını söyledi.

Kalp Krizi Vakalarında Zaman Kaybı Azalıyor

Başhekim Akel, anjiyo ünitesinin özellikle acil müdahale gerektiren kalp krizi vakalarında önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Akel, uzman hekim kadrosu ve altyapı sayesinde acil kalp vakalarında zaman kaybının önüne geçildiğini belirterek, vatandaşların tedavi amacıyla başka illere gitme zorunluluğunun da önemli ölçüde azaldığını kaydetti.

İl Dışına Sevk İhtiyacı Azaldı

Anjiyo Ünitesinin hizmete başlamasıyla birlikte Kahta'da kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik sağlık hizmetlerinin ilçe içerisinde sunulması mümkün hale geldi.

Akel, ünitenin yalnızca Kahta'ya değil, Adıyaman genelindeki sağlık hizmetlerine de katkı sağladığını belirterek, sağlık hizmetlerinin daha ileriye taşınması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Akel'den Destek Verenlere Teşekkür

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, Anjiyo Ünitesinin hizmete kazandırılmasında destek veren Sağlık Bakanlığına, Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. İshak Şan'a ve emeği geçen yetkililere teşekkür etti.

Akel, Kahta'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini söyledi.