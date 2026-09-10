Türkiye Kamu Çalışanları Vakfı (TÜRKAV) Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin (SHM) daha etkin ve profesyonel şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek, koruyucu sağlık hizmetlerinin toplumun tamamına ulaştırılması çağrısında bulundu.

Babar tarafından yapılan basın açıklamasında, sağlık hizmetlerinin yalnızca hastalıkların tedavisine yönelik olmaması gerektiği belirtilerek, vatandaşların hastalanmadan önce bilinçlendirilmesinin, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasının ve koruyucu sağlık hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin toplum sağlığı açısından önemli görevler üstlendiği ifade edilen açıklamada, bu merkezlerin sahip olduğu potansiyelin daha etkin şekilde kullanılması gerektiği kaydedildi. SHM’lerin alanında uzman ve profesyonel yöneticiler tarafından, güçlü bir koordinasyon anlayışıyla yönetilmesi gerektiği belirtildi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri sahada daha aktif olmalı

Açıklamada, SHM’lerin yalnızca kendi merkezlerinde hizmet veren yapılar olmaması gerektiği ifade edildi. Aile hekimlerinden okullara, mahallelerden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar geniş bir saha organizasyonunun merkezinde yer almaları gerektiği belirtildi.

Sağlıklı beslenme, obeziteyle mücadele, fiziksel aktivitenin artırılması, bağımlılıkla mücadele, psikososyal destek, kronik hastalıkların önlenmesi ve sağlık okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Vatandaşların SHM’lerde sunulan hizmetler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığı belirtilerek, merkezlerin faaliyetlerinin kurumlarla sınırlı kalmaması, saha çalışmalarının artırılması gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda muhtarlarla mahalle bazlı sağlık çalışmaları, okullar ve öğretmenlerle çocuk ve gençlere yönelik sağlıklı yaşam programları, din görevlileriyle farkındalık çalışmaları, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla toplum sağlığı projeleri yürütülmesi önerildi.

Aile hekimleriyle SHM’lere yönlendirme ve takip sisteminin güçlendirilmesi, üniversitelerle bilimsel araştırmalar ve saha çalışmalarının yapılması, belediyeler, gençlik ve spor kuruluşları, iş yerleri ve diğer kamu kurumlarıyla ortak projeler geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

Spor ve fiziksel aktivite alanları güçlendirilmeli

Açıklamada, sağlıklı yaşamın temel unsurlarından olan düzenli fiziksel aktiviteye de dikkat çekildi.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinde donanımlı spor ve egzersiz alanları oluşturulması, vatandaşların yaş ve sağlık durumlarına uygun programlardan yararlanması gerektiği ifade edildi.

Beden eğitimi öğretmenleri, uzman antrenörler, fizyoterapistler ve sağlık personelinin koordinasyonuyla çocuklar, gençler, yetişkinler ve ileri yaştaki vatandaşlara yönelik güvenli egzersiz programları uygulanması önerildi.

Kurumlar arası koordinasyon çağrısı

TÜRKAV Adıyaman İl Başkanı Yusuf Babar’ın açıklamasında, sağlık hizmetlerinde kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi gerektiği de belirtildi.

Sağlıklı Hayat Merkezleri ile aile hekimlikleri, hastaneler, üniversiteler, okullar, yerel yönetimler, muhtarlıklar ve sivil toplum kuruluşları arasında sürekli ve kurumsal iş birliği mekanizması kurulması gerektiği ifade edildi.

Mahallelerin sağlık ihtiyaçlarının tespit edilmesi, risk gruplarının belirlenmesi ve çalışmaların bu ihtiyaçlara göre planlanması gerektiği belirtilen açıklamada, “Vatandaş SHM’yi bilmeli, SHM vatandaşı tanımalı ve sağlık hizmeti vatandaşın ayağına kadar ulaştırılmalıdır” görüşüne yer verildi.

Babar, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin sadece tabelası bulunan kurumlar değil, sahada aktif çalışan, toplumla bütünleşen ve koruyucu sağlık hizmetlerinin gerçek merkezi haline gelen yapılar olması gerektiğini ifade etti.

Açıklamanın sonunda, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin profesyonel yönetim anlayışıyla güçlendirilmesi, saha çalışmalarının artırılması, kurumlar arası iş birliğinin kalıcı hale getirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Babar açıklamasını, “Sağlıklı birey, güçlü aile; sağlıklı toplum, güçlü Türkiye demektir” ifadeleriyle tamamladı.