Kalbin düzenli çalışmasını sağlayan elektriksel iletim sisteminde meydana gelen bozukluklar nedeniyle bazı hastaların kalp piline ihtiyaç duyabildiği belirtilirken, LBBAP yöntemi kalbin doğal elektriksel iletim sistemine daha yakın bir noktadan uyarılmasını amaçlıyor.



Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen işlem, Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibi tarafından başarıyla gerçekleştirildi. İşlemde özel bir kalp pili elektrodu, damar yoluyla kalbin sağ karıncığına ilerletilerek sol dalın bulunduğu bölgeye yakın bir noktaya yerleştirildi. İşlem sırasında röntgen görüntüleme ve kalbin elektriksel kayıtlarından yararlanıldı.

LBBAP yönteminin, kalbin elektriksel olarak daha doğal ve uyumlu çalışmasına katkı sağlamayı ve özellikle uzun süre kalp pili kullanması gereken hastalarda kalbin kasılma fonksiyonunun mümkün olduğunca korunmasını amaçladığı ifade edildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemizde vatandaşlarımıza sunulan sağlık hizmetlerinin niteliğini her geçen gün artırmayı hedefliyoruz. Kardiyoloji alanında LBBAP yönteminin ilk kez başarıyla uygulanmış olması da bu hedef doğrultusunda önemli bir adımdır. Başarılı işleminden dolayı Uzm. Dr. Ramazan Yasdıbaş ve ekibine teşekkür ediyor, hastamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz' dedi.

Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen uygulamayla birlikte, modern kalp pili tedavisinde kullanılan yöntemlerden birinin daha hastalara sunulmasıyla kardiyoloji alanındaki sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak : PERRE