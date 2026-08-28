Adıyaman Tabipler Odası Yönetim Kurulu, aşıyla önlenebilir hastalıkların toplum sağlığı açısından oluşturduğu riske dikkat çekerek yazılı açıklama yaptı.

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre 53 yaşındaki bir yurttaşın yurt dışında ayağına çivi batmasının ardından tetanoz hastalığına yakalandığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtilen açıklamada, hastaya acil şifalar dilendi.

TETANOZ AŞIYLA ÖNLENEBİLİR HASTALIKLAR ARASINDA

Tetanozun aşıyla önlenebilir hastalıklardan biri olduğuna dikkat çeken Adıyaman Tabipler Odası, aşılama hizmetlerinin bireysel korunmanın yanı sıra toplum sağlığının güvence altına alınmasında da temel öneme sahip olduğunu vurguladı.

Oda, aşıyla önlenebilecek hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının sağlık sistemi ve toplum açısından ciddi sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

'AŞI TEREDDÜDÜ HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN RİSK'

Son yıllarda aşı tereddüdü ve aşı karşıtlığı içeren söylemlerin artmasının önemli bir halk sağlığı riski oluşturduğu belirtilen açıklamada, Adıyaman'da da aşı reddi ve aşı tereddüdüne ilişkin kaygıların bulunduğu ifade edildi.

Sosyal medyada yayılan, bilimsel temeli bulunmayan veya bilimsel verileri çarpıtan içeriklere karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.

Sağlıkla ilgili kararların sosyal medya paylaşımlarına göre değil, bilimsel veriler ve sağlık profesyonellerinin önerileri doğrultusunda alınması gerektiği vurgulandı.

SAĞLIK OTORİTELERİNE ETKİN VE ŞEFFAF POLİTİKA ÇAĞRISI

Adıyaman Tabipler Odası, aşı tereddüdüyle mücadelenin yalnızca vatandaşların sorumluluğuna bırakılamayacağını belirtti.

Sağlık otoritelerinin aşılara ilişkin doğru ve anlaşılır bilgileri toplumla paylaşması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada; daha etkin, şeffaf ve bilimsel temellere dayanan aşılama ve bilgilendirme politikalarının yürütülmesi istendi.

'KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ HERKES İÇİN ERİŞİLEBİLİR OLMALI'

Açıklamada, HPV ve rotavirüs aşıları ile bazı meningokok hastalıklarına karşı kullanılan aşıların ulusal aşılama programındaki mevcut kapsamının koruyucu sağlık hizmetleri açısından değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

Aşının temel koruyucu sağlık hizmetlerinin vazgeçilmez bir parçası olduğu vurgulanarak, etkinliği ve gerekliliği bilimsel olarak ortaya konulan aşıların toplumun bütün kesimleri için erişilebilir olması gerektiği kaydedildi.

Adıyaman Tabipler Odası Yönetim Kurulu açıklamasını, 'Aşı olalım, önlenebilir hastalıklardan korunalım. Bilime güvenelim, toplum sağlığını birlikte koruyalım' mesajıyla tamamladı.

Kaynak : PERRE