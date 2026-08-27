Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni atamayla birlikte hastanenin uzman hekim kadrosunun güçlendiğini belirtti.

Kahta Devlet Hastanesi'nin uzman hekim kadrosuna yeni bir isim katıldı. Hastaneye atanan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Musab Solgun görevine başlayarak hasta kabulüne başladı.

Yeni uzman hekimin göreve başlamasıyla birlikte Ortopedi ve Travmatoloji alanında sunulan sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve vatandaşların uzman hekim desteğine erişiminin artırılması hedefleniyor.

AKEL: 'UZMAN HEKİM KADROMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, şunları söyledi:

'Hastanemizin uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanımız Op. Dr. Musab Solgun'un görevine başlamasıyla birlikte vatandaşlarımızın bu alandaki sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşmasını hedefliyoruz. Yeni hekimimizin hastanemize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyor, kendisine görevinde başarılar diliyorum.'

Kaynak : PERRE