Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş ve yönetim kurulu üyeleri, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üye çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Şube Başkanı Karakuş, 'Şube Başkan Yardımcılarımız ile birlikte sahadayız. Ve diyoruz ki; bir imza her şeyi değiştirebilir. Ya 8 dönemdir olduğu gibi mali ve özlük haklarımız erimeye devam edecek, çalışanlar arasında yapılan ayrımcılık sürecek, iş barışı bozulmaya devam edecek. Sendikacılığın gereği olan mücadele, başkalarının çıkarları uğruna geri planda kalacak ve çalışan yine mağdur olacak. Ya da yetki Türk Sağlık-Sen'e verilecek' ifadelerini kullandı.

Karakuş, haklı taleplerin sonuçlanana kadar sendikacılığın gerektirdiği her türlü mücadeleyi vereceklerini belirterek, 'Çalışanın hakkını, hukukunu ve emeğini sonuna kadar savunacağız. Tercih sizin, değişim sizin elinizde. Türk Sağlık-Sen varsa, umut var demektir' dedi.

Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şubesi'nin yürüttüğü çalışmaların, sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarının korunması ve iş barışının sağlanması açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Kaynak : PERRE