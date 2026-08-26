Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İmamağa ve Bahçecik mahalle muhtarlarıyla birlikte Eski Samsat Caddesi'nde sürdürülen altyapı çalışmalarını inceledi.

Yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Tutdere, projenin tamamlanmasıyla birlikte kentin altyapısının daha güvenli ve dirençli hale geleceğini belirtti.

23 MAHALLENİN ALTYAPISI YENİLENECEK

Şehrin farklı noktalarında altyapı çalışmalarının sürdüğünü belirten Tutdere, incelemeler sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

'Depremde özellikle eski yerleşim bölgelerimizde altyapı ciddi zarar gördü ve vatandaşlarımız önemli mağduriyetler yaşadı. Bu bölgelerde yağmur suyu hatlarını oluştururken kanalizasyon hatlarını da yeniliyoruz. Daha önce Eski Samsat Caddesinde içme suyu hatlarımızı yenilemiştik. Şimdi ekiplerimiz kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının yenilenmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor. Bu süreçte gösterdikleri sabır ve dayanışma için bölgede yaşayan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.

Depremde altyapısı ve üstyapısı büyük ölçüde zarar görmüş bir kenti yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunu hemşehrilerimizle ve tüm kurumlarımızla güçlü bir dayanışma içerisinde gerçekleştiriyoruz. Hedefimiz; çocuklarımıza, bu kentin evlatlarına depreme dirençli, güvenli ve güçlü bir Adıyaman bırakmak. Bunun için tüm gücümüzle sahadayız.

Çalışmalarda emek veren tüm ekip arkadaşlarımıza ve emekçilerimize, mahalle muhtarlarımıza ve gösterdikleri dayanışma için hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Altyapı çalışmalarını tamamladığımız bölgelerde ana arterlerimizin asfaltını da yenileyerek hem ulaşımı hem de günlük yaşamı daha güvenli ve konforlu hale getireceğiz.'

MUHTARLARDAN TUTDERE'YE TEŞEKKÜR

Bahçecik Mahallesi Muhtarı Mehmet Yolcu, mahallede yürütülen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Şu anda çalışma alanındayız. Adıyaman Belediyemiz ve Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere, mahallemizin altyapı sorunlarının giderilmesi için büyük bir çaba gösteriyor. Mahallem ve Adıyamanlı hemşehrilerimiz adına Başkanımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

İmamağa Mahallesi Muhtarı Abdurrahman Güngör de, 'Mahallemizde gerçekleştirilen altyapı çalışmalarından dolayı Belediye Başkanımız Sayın Abdurrahman Tutdere'ye teşekkür ediyorum' dedi.

KANALİZASYON VE YAĞMUR SUYU ALTYAPISI YENİLENİYOR

Kanalizasyon şebekesi çalışmaları kapsamında toplam 400 kilometrelik hat imalatının yanı sıra 134 bin 366 metre kolektör hattı, 2 bin 911 muayene bacası, 4 bin 700 parsel bacası ve 75 bin 500 metre parsel bağlantı hattı yapılacak.

Çalışmalar kapsamında ayrıca 6 bin 428 metrekare parke ve 194 bin 977 metrekare asfalt yol çalışması gerçekleştirilecek.

Yağmur suyu şebekesi kapsamında ise 876 muayene bacası, 8 bin 800 metre yağmur suyu ızgara hattı, 2 bin 200 yağmur suyu giriş ağzı ve 12 yağmur suyu deşarj yapısı inşa edilecek.

Hat imalatlarının tamamlanmasının ardından çalışma yürütülen bölgelerde toplam 68 bin metrekare asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Kaynak : PERRE