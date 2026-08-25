Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen program kapsamında, Mevlid Kandili'nin manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla kentin farklı noktalarındaki camilerde ikram stantları kuruldu.

CAMİ ÇIKIŞLARINDA KANDİL SİMİDİ VE LİMONATA İKRAM EDİLDİ

Yatsı namazı ve Mevlid-i Şerif programlarının ardından camilerden çıkan vatandaşlara belediye ekipleri tarafından kandil simidi ve limonata ikram edildi.

Kent genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen program kapsamında Mevlid Kandili'nin birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun yaşatılması amaçlandı.

İkramlardan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak : PERRE