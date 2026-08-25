Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, 'AKEM'imizde sınava hazırlanan 109 evladımızın üniversiteye yerleştiğini görmek hepimiz için büyük bir gurur' dedi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Eğitim Merkezi'nin (AKEM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan öğrencilere yönelik yürüttüğü ücretsiz eğitim programlarından yararlanan 109 öğrenci üniversiteye yerleşme hakkı kazandı.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin öncülüğünde, özellikle 6 Şubat depremlerinin ardından öğrencilerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren AKEM'de gençlere ücretsiz etüt, kaynak desteği, deneme sınavları ve öğretmen desteği sağlandı.

109 ÖĞRENCİ ÜNİVERSİTEYE YERLEŞTİ

AKEM'de sınava hazırlanan öğrencilerden 6'sı tıp, 9'u mühendislik, 5'i diş hekimliği, 2'si hukuk, 6'sı hemşirelik ve 9'u öğretmenlik programlarına yerleşti.

Öğrencilerden 26'sı sağlık hizmetleri, 18'i mühendislik ve teknik bilimler, 20'si ise iktisadi ve sosyal bilimler alanındaki programlara yerleşirken, diğer öğrenciler eğitim, hizmet, turizm ile farklı lisans ve ön lisans programlarına yerleşme hakkı kazandı.

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AKEM'de sınava hazırlanan öğrenciler, Adıyaman Üniversitesi'nin yanı sıra Marmara Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi gibi farklı yükseköğretim kurumlarına yerleşti.

Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Muhammet Talha Demir, ikizi ve ablasıyla birlikte AKEM'den yararlandıklarını belirterek merkezin kendilerine özellikle disiplinli çalışma alışkanlığı kazandırdığını ifade etti.

Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne yerleşen Ahmet Eyüp Gültekin, sınava hazırlık sürecinde öğretmen desteğinin önemine dikkat çekerek ücretsiz eğitim imkânları dolayısıyla Adıyaman Belediyesi'ne teşekkür etti.

Marmara Üniversitesi Psikoloji Bölümü'ne yerleşen Emirhan Arslan, AKEM'deki samimi ve hoşgörülü çalışma ortamının başarısında önemli payı olduğunu belirtirken, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanan Eslem Arslan ise etüt salonları, öğretmen desteği ve kentte öğrencilerin kullanımına sunulan kütüphanelerin sınava hazırlık sürecine katkı sağladığını ifade etti.

Adıyaman Üniversitesi Hemşirelik Bölümü'ne yerleşen Merve Tunçman ile Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nü kazanan Halil İbrahim Ünlen de AKEM'in ücretsiz sunduğu eğitim ve çalışma olanaklarının sınav sürecinde kendilerine avantaj sağladığını belirtti.

AKEM'de sınava hazırlanarak tıp, diş hekimliği ve iktisat başta olmak üzere çeşitli bölümlere yerleşen Hasan Şahin, Cihan Yapıcı, Burak Yılmaz ve Muhammed Mirza Aykut da verilen eğitim desteği nedeniyle Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve AKEM öğretmenlerine teşekkür etti.

TUTDERE: 'GENÇLERİMİZİN BAŞARISI ADIYAMAN'IN GELECEĞİNE DAİR UMUDUMUZU BÜYÜTÜYOR'

AKEM öğrencilerinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getiren Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, gençlere yönelik eğitim desteğinin artarak süreceğini belirterek şunları söyledi:

'6 Şubat'ın ardından çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitim hayatından kopmaması, hayallerinden vazgeçmemesi bizim en temel önceliklerimizden biri oldu. Bugün AKEM'imizde sınava hazırlanan 109 evladımızın üniversiteye yerleştiğini görmek hepimiz için büyük bir gurur. Tıp, mühendislik, hukuk, diş hekimliği ve daha birçok alanda geleceğe yürüyen gençlerimizin her biri Adıyaman'ımızın umududur. Bu başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, ailelerimizi ve büyük bir azimle çalışan öğrencilerimizi yürekten kutluyorum. Adıyaman Belediyesi olarak gençlerimizin eğitim yolculuğunun her aşamasında yanlarında olmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE