Genel kurul programına; AK Parti Adıyaman Milletvekili ve TBMM Hükümlü ve Tutuklu Haklarını İnceleme Alt Komisyonu Başkanı Av. Mustafa Alkayış, Adıyaman İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik, Adıyaman İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Av. Ekrem Gürcan Çadır, Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy, Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik, HAK-İŞ Adıyaman İl Başkanı ve Hizmet-İş Sendikası Adıyaman Şube Başkanı Hasan Kılınç, Öz Güven-Sen Adıyaman İl Temsilcisi Zeynal Özkan, Göçeri Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammed Harun Şaşmaz ile çok sayıda üye ve davetli katıldı.

Program ilk olarak okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.



Divan Başkanlığını Öz Sağlık-İş Genel Başkan Yardımcısı Fehmi Azboy'un yaptığı genel kurulda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Av. Ahmet Aydın da telgraf göndererek katılımcıları selamladı. Aydın mesajında, genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ederek, Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse ve tüm delegelere başarı dileklerini iletti.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Genel Başkanı Devlet Sert ise video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada sendikanın 215 bini aşan üye sayısı ve 97 şubesiyle Türkiye'nin en geniş örgütlenme ağına sahip sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı. Sert, 'Henüz 12 yaşındayız ama 100 yıllık sendikal tecrübeyi taşıyoruz. Bu büyüklük sorumluluklarımızı artırıyor. Öz Sağlık-İş, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin büyüyen umudu olmaya devam edecek' ifadelerini kullandı.

Köse'den Üyelere Güçlü Mesajlar

Seçim öncesi kürsüye çıkan Şube Başkanı Mustafa Uğur Köse, konuşmasına 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Osman İzci ve Süleyman Oral'ı anarak başladı. Köse, sendikanın odak noktasının her zaman üyeler olduğunu vurguladı. 'Öncelikli hedefimiz üyelerimizin sorunlarının çözümü, sıkıntılarının giderilmesi ve çalıştıkları kurumlarda sendikamızın gücünü hissetmelerini sağlamaktır' dedi.

Köse, sendikal örgütlenmenin önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Bir diğer hedefimiz de henüz Öz Sağlık-İş çatısı altında olmayan, ancak başarılı faaliyetlerimizi gördükçe işkolumuzun en güvenli limanı olarak sendikamızı gören emekçi kardeşlerimizi, gerçek sendikacılık ve gerçek kazanımlarla buluşturmaktır. Bizim için sendikacılık sadece hak aramak değil, aynı zamanda üyelerimizin yanında olmak, onların her türlü sorununa çözüm üretmektir. Bu anlayışla hareket ediyoruz. Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin alın terini, emeğini ve haklarını korumak için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.'

Köse ayrıca, sendikanın büyüyen yapısının sorumlulukları da artırdığını belirterek, 'Her geçen gün bizden beklentiler artıyor. Bu beklentileri karşılamak için daha çok çalışacağız. Üyelerimizin güvenini boşa çıkarmayacağız. Yeni dönemde de sendikamızın gücünü artırarak yolumuza devam edeceğiz' dedi.

Seçim Sonucu ve Yeni Dönem

Konuşmaların ardından delegeler sandık başına gitti. Yapılan seçimde mevcut başkan Mustafa Uğur Köse yeniden seçilerek güven tazeledi. Köse, elde ettiği seçim başarısıyla üyelerin güvenini bir kez daha kazandığını belirterek, yeni dönemde de sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hakları için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Kaynak : PERRE