Badem hasadıyla birlikte fiyatlandırma ve pazarlama sorunlarının üreticinin gündeminde olduğunu belirten temsilciler, gübre, mazot, sulama ve işçilik giderlerinin alım fiyatlarında dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

TURANLI: ÜRETİCİ ÖNÜNÜ GÖREBİLMELİ

Kahta Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı, tütün ve bademin Adıyaman'ın tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek her iki üründe de yüksek maliyetler, fiyatlandırma ve pazarlama sorunları yaşandığını ifade etti.

Tütünün on binlerce Adıyamanlı için 'iş ve aş' anlamına geldiğini söyleyen Turanlı, üreticilerin artan giderler karşısında zorlandığını kaydetti.

Adıyaman'ın Türkiye'nin önemli badem üretim merkezlerinden biri haline geldiğini belirten Turanlı, açıklanan fiyatların üreticinin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi. Badem üreticisinin tüccarın insafına bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Turanlı, piyasanın netleşmesini ve üreticinin önünü görebilmesini istedi.

'BAHÇESİNİ TERK ETME NOKTASINA GELMEKTEDİR'

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı ve Tarım Komisyonu Başkanı Abdulgani Bereket de düşük fiyatların ve piyasadaki belirsizliğin badem üreticisini zor durumda bıraktığını söyledi.

Bereket, 'Maliyetini dahi karşılamakta zorlanan badem üreticimiz, emeğinin karşılığını alamamakta ve bahçesini terk etme noktasına gelmektedir' diyerek Adıyaman bademinin üreticinin emeğini karşılayacak değerden alıcı bulması gerektiğini belirtti.

Badem alım fiyatlarının girdi maliyetleri gözetilerek üretici lehine yeniden değerlendirilmesini isteyen oda temsilcileri, fiyat belirsizliğinin giderilmesi ve piyasadaki spekülasyonların önlenmesi için şeffaf, öngörülebilir ve üreticiyi koruyan bir alım mekanizması talep etti.

TÜTÜNDE KOOPERATİFLERİN PAZARA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRILSIN

Adıyaman tütününün ülke genelinde bilinen bir marka olduğunu ifade eden Bereket, başta Çelikhan olmak üzere geçimini tütüncülükten sağlayan üreticilerin yıl boyunca emek verdiğine dikkat çekti.

Bereket, kooperatiflere ilişkin düzenlemelerin güncellenmesi, ürünün pazara ulaşmasının kolaylaştırılması ve üreticilere destek sağlanması gerektiğini vurguladı.

Dile getirilen talepler arasında, tütün üreticilerinin kooperatifler aracılığıyla pazara erişiminin güçlendirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması, mevzuat ve vergilendirme alanlarında üreticiyi koruyacak adımlar atılması da yer aldı.

ATSO: ÇÖZÜM İÇİN GİRİŞİMLER SÜRECEK

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası, kentin ekonomisine katkı sağlayan tütün ve badem üreticilerinin yanında olduğunu bildirdi. Oda, üreticilerin sorunlarının çözümü amacıyla ilgili makamlar ve sektör temsilcileri nezdindeki girişimlerini sürdüreceğini açıkladı.

Kaynak : PERRE