Afet sonrası senaryolarda insansız hava ve kara araçlarının koordineli çalışmasına yönelik projelerin yer alacağı organizasyon, 23-25 Eylül'de ziyaretçilere açık olacak.

Adıyaman Üniversitesinin duyurduğu program, gençlerin otonom sistemler alanında geliştirdiği mühendislik çözümlerini bir araya getirecek. Adıyaman Valiliği de Milli Teknoloji Hamlesi vurgusuyla yaptığı çağrıda, tüm vatandaşları gençlerin teknoloji üretme heyecanına ortak olmaya davet etti.

AFET SONRASI GÖREVLERDE OTONOM SİSTEMLER

Yarışmada, afet sonrasında kritik önem taşıyan insansız hava ve kara araçlarının insan müdahalesi olmadan, tam otonom ve koordineli biçimde çalışması hedefleniyor.

Geliştirilecek projelerde havadan elde edilen veriler anlık olarak değerlendirilecek, kara araçları bu bilgiler doğrultusunda yönlendirilecek. Ekipler, farklı araçların ortak bir görev kapsamında haberleşmesini ve zorlu saha koşullarında görevlerini tamamlamasını sağlayacak çözümler üzerinde çalışacak.

Bu kapsamda sabit kanatlı insansız hava araçları ile insansız kara araçlarının birlikte görev yapabilmesine yönelik mühendislik becerileri öne çıkacak.

GÖRÜNTÜ İŞLEMEDEN ROTA PLANLAMAYA

Projeler; algılama ve görüntü işleme, kablosuz veri aktarımı, dinamik rota planlama, görev yönetimi, sistem entegrasyonu ve çoklu otonom sistem tasarımı gibi alanları kapsayacak.

Gerçekçi saha senaryolarında test edilecek sistemlerde, araçların çevreden elde ettikleri bilgileri kullanması, bu bilgileri birbirleriyle paylaşması ve görevlerini koordineli biçimde yerine getirmesi amaçlanıyor. Böylece katılımcılar, geliştirdikleri yazılım ve donanımların birlikte çalışma kabiliyetini ortaya koyacak.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK YENİ YARIŞMA

Türkiye'de ve yurt dışında ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde öğrenim gören katılımcılara açık olan yarışma kategorisi, gençlerin çoklu otonom sistemler üzerine çalışmalarını destekliyor.

Kategorinin değerlendirme süreci; ön değerlendirme, detay değerlendirme ve final değerlendirme raporlarının yanı sıra sistem gözden geçirme, uçuşa hazırlık ve yarışma performansı aşamalarını içeriyor.

VALİLİKTEN VATANDAŞLARA DAVET

Adıyaman Valiliği, sosyal medya paylaşımında vatandaşları 23-25 Eylül tarihlerinde Adıyaman Üniversitesi Stadyumu'na davet ederek şu ifadelere yer verdi:

'Geleceğin teknolojilerine yön veren gençlerimizin heyecanına ortak olmak, yerli ve milli teknoloji yolculuğumuza birlikte tanıklık etmek için TEKNOFEST heyecanını Adıyaman'da hep birlikte yaşayalım!'

Adıyaman Üniversitesinin açıklamasında da teknoloji ve inovasyon çalışmalarını yakından görmek isteyen tüm vatandaşlara katılım çağrısı yapıldı. Yarışma programı 21 Eylül'de başlayacak, ziyaretçiler ise 23-25 Eylül tarihlerinde etkinliğe katılabilecek.

TEKNOFEST NEDİR?

TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde; kamu kurumları, özel sektör ve üniversitelerin iş birliğiyle düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'dir.

İlk kez 2018 yılında gerçekleştirilen festival, toplumda teknolojiye ilgiyi artırmayı, gençleri bilim ve mühendislik alanlarında üretime teşvik etmeyi ve yerli teknoloji geliştirme çalışmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Teknoloji yarışmaları, eğitimler ve çeşitli etkinlikleri bir araya getiren TEKNOFEST, katılımcılara fikirlerini projeye dönüştürme, geliştirdikleri sistemleri deneme ve çalışmalarını kamuoyuyla paylaşma imkanı sunuyor. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla yürütülen organizasyon, teknoloji geliştiren ve üreten insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak : PERRE