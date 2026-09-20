Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Karagüveç köyünde, KÖYDES Projesi kapsamında yapımı devam eden kanalizasyon çalışmaları sürüyor.

Besni Kaymakamı Ahmet Oğuz Aslan, Karagüveç köyünü ziyaret ederek devam eden kanalizasyon yapım çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışma alanında incelemelerde bulunan Kaymakam Aslan, projeyi yürüten yetkililerden çalışmaların mevcut durumu, gelinen aşama ve yürütülen işlemler hakkında bilgi aldı.

KÖYDES Projesi kapsamında köylerin ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Kaymakam Ahmet Oğuz Aslan, 'Köylerimizin altyapı ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek çözüm üretmeye devam ediyoruz. Karagüveç köyümüzde devam eden kanalizasyon çalışması da vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve modern altyapı hizmetlerine kavuşması açısından önemli. Çalışmaların planlanan şekilde tamamlanması için süreci yakından takip ediyoruz' diye konuştu.