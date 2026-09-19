Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve hayırsever Aslan ailesinin desteğiyle Cumhuriyet Mahallesi'ne kazandırılan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin girişimleri ve hayırsever Aslan ailesinin katkılarıyla yapımı tamamlanan Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi için açılış töreni düzenlendi. Törene, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Ekrem Çadır, STK temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Açılışta konuşan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, taziye geleneğinin Adıyaman'ın kültür ve inancında önemli bir yere sahip olduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana Ömer Turan, İmam Ağa ve Boynukara taziye evlerini kente kazandırdıklarını ifade eden Tutdere, Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi ile birlikte tamamlanan taziye evi sayısının 4'e ulaştığını söyledi.

Altınşehir, Varlık, Kayalık ve Alitaşı mahallelerinde yapımı devam eden 4 taziye evinde de çalışmaların son aşamaya geldiğini belirten Tutdere, 'Göreve geldiğimiz günden bu yana Ömer Turan, İmam Ağa ve Boynukara taziye evlerini kentimize kazandırdık. Bugün hizmete açtığımız Aslan Taziye Evi ile birlikte tamamladığımız taziye evi sayısı dörde ulaştı. Altınşehir, Varlık, Kayalık ve Alitaşı mahallelerimizde yapımını sürdürdüğümüz dört taziye evinde de çalışmalarımız son aşamaya geldi' dedi.

Belediye olarak taziye evlerini yalnızca inşa etmekle kalmadıklarını ifade eden Tutdere, mevcut taziye evlerinin temizlik, aydınlatma, ısıtma ve soğutma gibi temel ihtiyaçlarını da karşıladıklarını söyledi. Tutdere, bütçe imkanlarının el vermesi halinde ihtiyaç sahibi ailelerin taziye giderlerine destek sağlayacak yeni bir uygulamayı da hayata geçirmek istediklerini belirtti.

Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nin depreme dirençli ve güvenli şekilde inşa edildiğini vurgulayan Tutdere, 6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden ayağa kaldırılmasında kentteki dayanışma kültürünün büyük önem taşıdığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi dualar eşliğinde hizmete açıldı.