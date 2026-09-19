Adıyaman'da halk sağlığının korunması ve vatandaşların güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla yürütülen denetim ve numune alma çalışmaları sürüyor.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, 2026 yılı Bakanlık Gıda Numune Alma Planı doğrultusunda il genelinde faaliyet gösteren gıda işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Çalışmalar kapsamında, tüketime hazır çiğ köfte ve soğuk meze ürünlerinden mevzuata uygun şekilde numuneler alındı. Alınan numuneler, Türk Gıda Kodeksine uygunluğunun belirlenmesi amacıyla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğüne gönderildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan, gıda güvenilirliğinin halk sağlığının temel unsurlarından biri olduğunu belirterek, denetim ve numune alma çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Akkan, 'Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetim ve numune alma çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gıda işletmelerimizin mevzuata uygun üretim yapmaları ve gerekli hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor' dedi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve kontrol çalışmalarının il genelinde kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.