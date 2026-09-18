Adıyaman Belediyesi, kent genelindeki sosyal donatı alanlarını artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, bu kapsamda hayırsever iş insanı Osman Aslan'ın katkılarıyla yapımı gerçekleştirilen Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nde çalışmalar tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmet verecek taziye evi, gerçekleştirilen törenle vatandaşların kullanımına sunuldu.

TAZİYE EVİ SAYISI 24'E ULAŞACAK

Kemal-Sultan Aslan Taziye Evi'nin hizmete girmesiyle birlikte Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin göreve başladığı 1 Nisan 2024 tarihinden bu yana kente kazandırılan taziye evi sayısının 3'e, Adıyaman genelindeki toplam taziye evi sayısının ise 24'e ulaşacağı belirtildi.

750 METREKARE KAPALI KULLANIM ALANI

Bin 800 metrekarelik arsa üzerine bodrum kat dahil üç kat olarak inşa edilen taziye evi, toplam 750 metrekare kapalı kullanım alanına sahip.

Her biri 250 metrekare olan katlardan bodrum katta yemekhane, zemin katta erkek taziye salonu, birinci katta ise kadın taziye salonu bulunuyor. Tesiste ayrıca vatandaşların kullanımına sunulacak bir çay ocağı da yer alıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veren sosyal donatı alanlarını kente kazandırmayı sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE