Adıyaman'da Ahilik Haftası etkinlikleri, düzenlenen açılış töreniyle başladı. Üç gün boyunca devam edecek etkinliklerde Ahilik kültürü ve Ahi Evran'ın öğretileri anlatılacak.

Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği iş birliğinde gerçekleştirilen Ahilik Haftası programının açılışı, Yeni Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle yapıldı.

Törende konuşan Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ahilik kültürünün yüzyıllardır esnaf ve sanatkarlara yol gösterdiğini söyledi.

Duranay, Ahiliğin mesleki dayanışmanın yanı sıra ahlak, adalet, paylaşma ve toplumsal dayanışmayı da esas aldığını ifade etti.

Duranay, 'Ahilik; sadece bir meslek teşkilatı değil, aynı zamanda ahlakın, adaletin, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biridir. Ahi Evran-ı Veli'nin bizlere miras bıraktığı bu büyük medeniyet anlayışı, yüzyıllardır esnaf ve sanatkârlarımızın yolunu aydınlatmaktadır. Bugün de esnaf ve sanatkarlarımız; dürüst ticaret anlayışıyla, kaliteli hizmeti, müşteri memnuniyetini ve güveni esas alarak Ahilik geleneğini yaşatmaya devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinin ardından ilimiz ve esnafımız çok büyük zorluklar yaşadı. İş yerlerini kaybeden, üretimden ve ticaretten uzak kalan binlerce esnafımız, devletimizin desteği ve milletimizin dayanışmasıyla yeniden ayağa kalkmak için büyük bir mücadele vermektedir. Bizler de Adıyaman Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği olarak, esnafımızın her zaman yanında olmaya, onların sorunlarını ilgili mercilere taşımaya ve çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Çünkü güçlü bir esnaf; güçlü bir şehir, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir Türkiye demektir. Ahilik; sadece alışveriş yapmak değil, güven vermektir. Sadece kazanmak değil, kazandırmaktır. Sadece üretmek değil, topluma faydalı bireyler yetiştirmektir. Bu anlayışla gençlerimize Ahilik kültürünü anlatmalı, meslek ahlakını ve ustalık geleneğini yaşatmalı, usta-çırak ilişkisini güçlendirmeliyiz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin bu değerleri benimsemesi, ülkemizin yarınları açısından büyük önem taşımaktadır' dedi.

Programda Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Nazif Çetin tarafından Ahi Evran ve Ahilik Kültürü üzerine sunum gerçekleştirildi.

Adıyaman Vali Yardımcısı Emine Karataş, Ahiliğin ahlak, dayanışma ve kardeşliği buluşturan önemli bir kültürel miras olduğunu dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, Ahilik anlayışının esnaf ve sanatkârların gayretiyle yaşatılmaya devam edeceğini belirterek, Ahi Evran'ın ortaya koyduğu ilkelerin gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekti.

Program, halk oyunları ve şed kuşanma gösterileriyle devam etti. Etkinlik sonunda davetlilere Adıyaman Belediyesi tarafından yemek ikramında bulunuldu.