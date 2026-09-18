Açılış törenine Adıyaman Valisi Abdullah Küçük, önceki dönem Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlılar Vakfı Başkanı Hasan Göksu, il protokolü, vakıf yöneticileri, eğitim camiası, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Adıyamanlılar Vakfı da okulun açılış programını kamuoyuyla paylaşmıştı.

TUTDERE: 'ADIYAMANLILAR VAKFI ŞEHRİMİZİN GELİŞMESİNE BÜYÜK KATKILAR SAĞLIYOR'

Törende konuşan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyamanlılar Vakfı'nın uzun yıllardır kentin gelişimine ve çocukların eğitimine katkı sunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

'6 Şubat'tan önce de sonra da İstanbul'da kurulu olan Adıyamanlılar Vakfımız, şehrimizin gelişmesine, çocuklarımızın eğitimine büyük katkılar sağlayan önemli bir kuruluş. Ben hem milletvekilliğim döneminde hem de şu anda Belediye Başkanı olarak bu çalışmaların tanığıyım. Buradan tüm Adıyaman halkı adına vakfımızın yöneticilerine, mütevelli heyetine, önceki ve şimdiki başkanlarına, destek veren bütün hemşehrilerimize ve özellikle İstanbul'da bu vakfa kıymetli katkılar sunan iş insanlarımıza teşekkür ediyorum.'

'HEMŞEHRİLERİMİZLE HER ZAMAN GURUR DUYDUK'

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinde yaşayan Adıyamanlıların bulundukları şehirlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunarken memleketleriyle bağlarını da güçlü biçimde sürdürdüğünü ifade eden Tutdere, Adıyaman'ın zor dönemlerinde ortaya konulan dayanışmanın kent açısından önemine dikkati çekti.

Tutdere, farklı şehirlerde yaşayan Adıyamanlıların eğitimden sosyal dayanışmaya kadar birçok alanda memleketlerine destek verdiğini belirterek, 'Hemşehrilerimizle her zaman gurur duyduk' dedi.

'ELİNİZİ MEMLEKETİNİZDEN ÇEKMEYİN'

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'ın yeniden inşa sürecinin devam ettiğini belirten Tutdere, kamu kurumları, yerel yönetimler ve vatandaşların çalışmalarını sürdürdüğünü ancak kentin dayanışmaya olan ihtiyacının devam ettiğini söyledi.

Tutdere, kent dışında yaşayan Adıyamanlılara şöyle seslendi:

'Hayrı sürdürmekte hayır var. Ben de bu kentin Belediye Başkanı olarak, büyük acılar yaşamış bir kentin Belediye Başkanı olarak burada kıymetli heyetin huzurunda şunu ifade etmek isterim: Dayanışmayı büyütmemiz, kardeşliği artırmamız lazım. Şehrimizin ihtiyaçları devam ediyor. Devletimiz, kurumlarımız, belediyemiz; hepimiz büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Ancak hâlâ dayanışmaya ihtiyaç var. Sizlerden ricamız, elinizi memleketinizden çekmeyin. Birlikte bu şehri yeniden ayağa kaldırma mücadelesini başarıyla tamamlayalım.'

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek Adıyamanlılar Vakfı İmam Hatip Proje Ortaokulu eğitim hayatına başladı. Protokol üyeleri okul binasını gezerek sınıfları ve eğitim alanlarını inceledi.

Kaynak : PERRE