2023 yılında kurulan Nezir Derneği, gönüllülerin ve hayırseverlerin katkılarıyla yürüttüğü insani yardım çalışmalarını Adıyaman'da sürdürüyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik farklı alanlarda destek sağlayan dernek, yeni eğitim-öğretim döneminde önceliğini öğrencilerin okul ihtiyaçlarına verdi.

Hazırlanan kırtasiye paketlerinde öğrencilerin eğitim hayatında ihtiyaç duyabileceği çanta, defter, kalem, kitap ve çeşitli okul araç-gereçleri yer aldı. Setler, belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı.

KARA: 'ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Nezir Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Ziya Kara, eğitim hayatında yeni bir döneme başlayan öğrencilerin ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sunmayı önemsediklerini belirtti.

Kara, öğrencilerin eğitim sürecine daha iyi şartlarda başlayabilmelerine destek olmayı amaçladıklarını ifade ederek, derneğin eğitim alanındaki yardım faaliyetlerinin 2026-2027 eğitim-öğretim yılı boyunca devam edeceğini bildirdi.

'HİÇBİR İYİLİK KÜÇÜK DEĞİLDİR'

Nezir Derneği tarafından yapılan açıklamada ise yardım faaliyetlerinin gönüllülük ve dayanışma anlayışıyla sürdürüldüğü belirtildi.

'Hiçbir iyilik küçük değildir' anlayışıyla hareket edildiği vurgulanan açıklamada, ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik desteklerin hayırseverlerin katkılarıyla aralıksız sürdürüleceği ifade edildi.

Dernek, gerçekleştirilen yardımlar aracılığıyla yalnızca ihtiyaçların karşılanmasını değil, toplumda yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesini de hedefliyor.

Kaynak : PERRE