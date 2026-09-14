Çocukların ve gençlerin en iyi şartlarda eğitim almasının Türkiye'nin geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade eden Özhan, eğitim yatırımlarının yalnızca bugünü değil, geleceğin güçlü Türkiye'sini de şekillendirdiğini belirtti.

'EĞİTİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

6 Şubat depremlerinin ardından Adıyaman'daki eğitim altyapısının yeniden güçlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özhan, okulların daha güvenli ve modern hale getirilmesine yönelik yatırımların takip edildiğini ifade etti.

Özhan, deprem sonrası süreçte öğrencilerin daha iyi fiziki koşullarda eğitim alabilmesi için yapılan çalışmaların önemine dikkat çekti.

'MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNE BAĞLI NESİLLER YETİŞTİRMEK EN BÜYÜK HEDEFİMİZDİR'

Yeni eğitim öğretim yılına ilişkin mesajında öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Özhan, şu ifadeleri kullandı:

'Milli ve manevi değerlerine bağlı, bilgili, araştıran, üreten ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek en büyük hedefimizdir. Yeni eğitim öğretim yılının öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olmasını diliyor, tüm öğrencilerimize başarılarla dolu bir yıl temenni ediyorum.'

Kaynak : PERRE