Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ders ücreti karşılığında öğretmen görevlendirmelerinde adaylar öncelikle kendi branşlarında değerlendirildi.

Her branşta Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) puan üstünlüğü esas alınırken, adayların ilgili puan türlerinden aldıkları en yüksek puandan başlanarak sıralama ve görevlendirme işlemleri gerçekleştirildi.

İLK ETAPTA ÜÇ BRANŞTA GÖREVLENDİRME YAPILDI

Görevlendirmelerin ilk aşamada yalnızca Okul Öncesi, Özel Eğitim ve Sınıf Öğretmenliği branşlarında gerçekleştirildiği bildirildi.

Diğer branşlara ilişkin ders ücreti karşılığı öğretmen görevlendirmelerinin ise daha sonraki süreçte yapılacağı belirtildi.

ÖĞRETMENLER 14 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAYACAK

Görevlendirme hakkı kazanan öğretmenler, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü kendilerine bildirilen görev yerlerinde iş başı yaparak öğrencileriyle derslere başlayacak.

Öğretmenlerin aynı gün derslerini tamamladıktan sonra görevlendirme işlemleri için talep edilen belgeleri Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekiyor.

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETMENLERDEN İSTENEN BELGELER

Göreve başlayacak öğretmenlerden şu belgelerin teslim edilmesi istendi:

Başvuru dilekçesi

Lisans veya ön lisans diploması ya da e-Devlet üzerinden alınmış, diploma notunu gösteren mezun belgesi fotokopisi

Nüfus cüzdanı veya kimlik kartı fotokopisi

Adli sicil kaydı

Askerlikle ilişiğinin bulunmadığına dair belge (erkek adaylar için zorunlu)

Formasyon belgesi fotokopisi

2026 yılı MEB Akademi Giriş Sınavı sonuç belgesi

Yabancı Dil, Özel Eğitim, Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi ve diğer alanlara ilişkin MEB onaylı sertifikaların fotokopisi

Kahta İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, görevlendirme sonuçlarına ilişkin listenin kamuoyunun bilgisine sunulduğunu bildirdi.

Kaynak : PERRE