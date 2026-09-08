Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, sendikanın genel merkezi tarafından gerçekleştirilen 'Okullarda Şiddet, Akran Zorbalığı ve Suça Karışan Çocuklar' başlıklı araştırmanın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

1 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen ankete 2 bin 296 öğretmen katıldı. Araştırmada okullardaki akran zorbalığı, şiddet, siber zorbalık, suça karışan çocuklar ve rehberlik hizmetlerinin yeterliliğine ilişkin öğretmen görüşleri değerlendirildi.

ÖĞRETMENLERİN YÜZDE 89,4'Ü ZORBALIĞA TANIK OLDU

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 65,2'si görev yaptığı okulda akran zorbalığına doğrudan tanık olduğunu, yüzde 24,2'si ise kısmen tanık olduğunu belirtti. Böylece akran zorbalığına tamamen veya kısmen tanık olan öğretmenlerin toplam oranı yüzde 89,4'e ulaştı.

Katılımcıların yüzde 34,5'i akran zorbalığının okullarında açık biçimde yaygın olduğunu, yüzde 49,2'si ise kısmen yaygın olduğunu ifade etti.

Araştırmaya göre akran zorbalığının en fazla görüldüğü yer yüzde 37,2 ile okul bahçeleri oldu. Okul bahçelerini yüzde 19,5 ile sınıflar, yüzde 16 ile sosyal medya ve yüzde 14,7 ile okul dışındaki ortamlar izledi.

HER DÖRT ÖĞRETMENDEN BİRİ OKULUNDA SUÇA KARIŞAN ÇOCUK BULUNDUĞUNU SÖYLEDİ

Ankete katılan öğretmenlerin yüzde 23,9'u görev yaptığı okulda suça karışan çocuk bulunduğunu bildirdi. Katılımcıların yüzde 44,6'sı okullarında böyle bir öğrenci bulunmadığını belirtirken, yüzde 31,5'i konu hakkında bilgi sahibi olmadığını ifade etti.

Suça karışan öğrencilerin okula devam etmesi halinde bireysel rehabilitasyon çalışması yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya öğretmenlerin yüzde 54,3'ü 'evet', yüzde 16,7'si 'hayır' yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 28,8'i ise bu konuda bilgi sahibi olmadığını belirtti.

SİBER ZORBALIK ÖNEMLİ BİR SORUN OLARAK GÖRÜLÜYOR

Araştırmaya katılan öğretmenlerin yüzde 63,5'i siber zorbalığın öğrenciler arasında önemli bir sorun olduğunu bildirdi. Öğretmenlerin yüzde 69,8'i çevrim içi zorbalık ile okul içindeki akran zorbalığı arasında bağlantı bulunduğunu, yüzde 77,7'si sosyal medyanın öğrenciler arasındaki çatışmaları artırdığını düşündüğünü belirtti.

Sosyal medyadaki dışlama ve küçük düşürme davranışlarının öğrencilerin psikolojik sağlığını olumsuz etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 82,5 olurken, siber zorbalığın akademik başarıya ve okul uyumuna zarar verdiğini belirtenlerin oranı yüzde 79,2 olarak ölçüldü.

Öğretmenlerin yalnızca yüzde 20'si velilerin çocuklarının dijital medya kullanımını yeterince takip ettiğini düşünüyor.

ŞİDDET İÇERİKLİ OYUNLAR VE EBEVEYN DENETİMİ ÖNE ÇIKTI

Şiddet içerikli dijital oyunların öğrencilerin saldırgan davranışlarını artırdığını düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 80,1 oldu. Sosyal medya içeriklerinin çocukları şiddete yönlendirdiğini belirtenlerin oranı ise yüzde 82,6 olarak kaydedildi.

Öğretmenlerin yüzde 85,9'u ebeveyn ilgisizliği ile çocukların dijital medya kullanımının yeterince denetlenmemesinin şiddeti tetiklediği görüşüne katıldı.

Katılımcıların yüzde 81,9'u çeteleşmenin, yüzde 81,1'i madde kullanımının, yüzde 74,9'u ise akran baskısının çocukların suça yönelmesinde etkili olduğunu belirtti. Sosyal dışlanmanın etkili olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 77,8, okula aidiyet duygusunun zayıflığını etkili bulanların oranı ise yüzde 70 oldu.

ERTAŞ: 'SORUN BÜTÜN ÇEVRESİYLE ELE ALINMALI'

Anket sonuçlarını değerlendiren Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, öğrencilerin şiddete ve suça yönelmesinde birbirleriyle bağlantılı çok sayıda unsurun etkili olduğunu söyledi.

Dijital medya ve oyunlar, ebeveyn ilgisi ve denetimi, akran baskısı, çeteleşme, sosyal dışlanma ve okula aidiyet duygusunun araştırmada öne çıktığını belirten Ertaş, öğrencilerin davranışlarının yalnızca okul ortamı üzerinden değerlendirilemeyeceğini ifade etti.

Ertaş, 'Öğrencinin davranışını içinde bulunduğu aile, okul, akran grubu ve dijital çevreyle birlikte ele almak gerekmektedir' dedi.

'HER 100 ÖĞRENCİYE EN AZ BİR REHBER ÖĞRETMEN DÜŞMELİ'

Araştırmada, risk grubundaki öğrencilerin düzenli psikolojik destek almasını isteyen öğretmenlerin oranı yüzde 91,3 olarak belirlendi. Akran zorbalığını önlemeye yönelik eğitimlerin artırılmasını isteyenlerin oranı yüzde 90,5, psikolojik danışman sayısının artırılmasını destekleyenlerin oranı ise yüzde 80,2 oldu.

Şiddeti önleme konusunda rehberlik servislerinin yeterli personele sahip olduğunu düşünen öğretmenlerin oranı yüzde 25'te kaldı.

Rehberlik servislerinin personel sayısı ile çalışma koşullarının güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ertaş, 'Okullarımızda her 100 öğrenciye en az bir rehber öğretmen düşecek şekilde planlama yapılmalıdır' çağrısında bulundu.

Ertaş, okul yönetimi, öğretmenler, rehberlik servisleri ve aileler arasındaki bilgi akışının öğrencilerin mahremiyeti korunarak güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Kaynak : PERRE