Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim yılı GSB yurt başvuru sonuçlarına ilişkin Yurt Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

Üniversiteye yeni başlayan ve öğrenimini sürdüren öğrenciler için yurtlardaki hazırlıkların tamamlandığını belirten Bak, gençlere güvenli, huzurlu ve çok yönlü bir yaşam ortamı sunmayı hedeflediklerini ifade etti.

'YURTLARIMIZDA BÜTÜN HAZIRLIKLARI TAMAMLADIK'

Bakan Bak, 'Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak üniversiteye ilk adımını atan veya öğrenimini sürdüren bütün gençlerimizi nitelikli hizmet anlayışımız ve güçlü yurt altyapımızla karşılamaya hazırız. Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni dönem öncesindeki bütün hazırlıklarımızı titizlikle tamamladık' dedi.

Yurtların öğrencilerin yalnızca barınma ihtiyaçlarını karşılayan yapılar olmadığını vurgulayan Bak, çalışma salonları, spor alanları, yemekhaneler, kantinler ve kafeteryalarla öğrencilerin günlük ve akademik ihtiyaçlarına cevap verildiğini söyledi.

GSB YURTLARINDA SOSYAL VE AKADEMİK DESTEK

Öğrencilerin güvenliği için 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verildiğini belirten Bakan Bak, yurtlardaki öğünlerin uzman diyetisyenlerin kontrolünde hazırlandığını kaydetti.

Bak, psikososyal destek ekiplerinin ihtiyaç duyan öğrencilere yardımcı olduğunu; ücretsiz internet, kurs, atölye, kamp, gezi, spor, kültür ve sanat faaliyetleriyle gençlerin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklendiğini ifade etti.

Engelli öğrencilerin yurt hizmetlerinden eşit şekilde yararlanmasına önem verdiklerini dile getiren Bak, yeni yapıların erişilebilirlik ilkelerine uygun şekilde inşa edildiğini, mevcut yurtlarda da gerekli düzenlemelerin yapıldığını söyledi.

İLK YERLEŞTİRMEDE YÜZDE 90'LIK ORAN

GSB yurt başvuru sonuçlarının erişime açıldığını duyuran Bakan Bak, bu yıl ilk yerleştirmede rekor seviyeye ulaşıldığını belirtti.

Bak, '2026-2027 eğitim öğretim yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçlarını an itibarıyla erişime açmış bulunuyoruz. Bu yıl ilk yerleştirmede bir rekora imza atarak öğrencilerimizin yüzde 90'ını yurtlarımıza yerleştirdik. Geçen yıl bu oran yüzde 87'ydi' diye konuştu.

YERLEŞTİRMELERDE 12 KAMU KURUMUNUN VERİLERİ KULLANILDI

Yerleştirme işlemlerinin nesnel, veriye dayalı ve güçlü bir dijital altyapıyla yürütüldüğünü belirten Bak, başvuru sahiplerine ait bilgilerin 12 kamu kurumunun kayıtları üzerinden doğrulandığını açıkladı.

Değerlendirmelerde öğrencilerin gelir durumu, akademik başarısı ve sosyal şartlarının birlikte dikkate alındığını kaydeden Bak, şehit yakınları, gaziler, gazi yakınları ve mevzuatla belirlenen diğer öncelikli grupların haklarının hassasiyetle gözetildiğini söyledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ YERLEŞTİRME SİSTEMİ

Bakan Bak, öğrencilerin öğrenim görecekleri yükseköğretim kurumlarına en uygun yurtlarla eşleştirilmesi amacıyla yapay zeka destekli sistemlerden yararlanıldığını belirtti.

Okul ile yurt arasındaki mesafenin de sistem tarafından dikkate alındığını ifade eden Bak, bütün işlemlerin adalet, şeffaflık ve kamu sorumluluğu ilkeleri doğrultusunda tamamlandığını söyledi.

EK BAŞVURU TAKVİMLERİ DAHA SONRA AÇIKLANACAK

Ek kontenjanla yerleşen, yatay veya dikey geçiş yapan, özel yetenek sınavıyla yükseköğretim kurumlarına kabul edilen ve lisansüstü eğitim görecek öğrencilerin başvurularının ilerleyen tarihlerde alınacağı bildirildi.

Normal öğrenim süresi içinde mezun olamayan öğrenciler ile bir yükseköğretim programını tamamladıktan sonra ikinci üniversiteye başlayan öğrenciler için de ayrı bir başvuru süreci açılacak.

Her öğrenci grubuna ilişkin takvimin üniversite kayıt süreçleriyle uyumlu olarak hazırlandığını belirten Bak, ek başvuru tarihlerinin Bakanlığın resmi iletişim kanallarından duyurulacağını kaydetti.

106 YURT YATIRIMI DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin yurt hizmetleri modelinin dünyanın en güçlü öğrenci barınma sistemlerinden biri olduğunu belirten Bakan Bak, yapımı devam eden, ihale sürecinde bulunan veya proje aşamasında olan toplam 106 yurt yatırımı bulunduğunu açıkladı.

Yatırımların bir bölümünün mevcut yurtların yenilenmesini, bir bölümünün depreme dayanıklı hale getirilmesini, diğer bölümünün ise yeni yurtların yapılmasını kapsadığını ifade eden Bak, çalışmalar tamamlandığında toplam kapasitenin daha ileri bir seviyeye ulaşacağını söyledi.

SEYAHATSEVER PROGRAMINDAN 623 BİN 470 GENÇ YARARLANDI

Yaz döneminde GSB yurtlarının Seyahatsever Programı kapsamında gençlerin ücretsiz kullanımına sunulduğunu hatırlatan Bak, programın başladığı tarihten bu yana 623 bin 470 gence ücretsiz konaklama imkanı sağlandığını bildirdi.

Gençlerin gitmek istedikleri şehirlerde GSB yurtlarında beş gün boyunca ücretsiz konaklayabildiğini belirten Bak, yurtların afet ve olağanüstü durumlarda da vatandaşlara güvenli barınma imkanı sunduğunu ifade etti.

'YURTLARIMIZ YENİ SAHİPLERİNİ BEKLİYOR'

Üniversite eğitimi için çocuklarını başka şehirlere gönderen ailelerin kaygılarını bildiklerini belirten Bakan Bak, yurtlarda güvenlikten beslenmeye, hijyenden ders çalışma ortamlarına kadar bütün ayrıntıların gözetildiğini söyledi.

Bak, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

'Sevgili gençlerimize, 'Yurtlarımıza hoş geldiniz' diyoruz. Hayatınızda yeni bir sayfa açıyorsunuz. Yeni şehirler tanıyacak, farklı insanlarla dostluk kuracak ve geleceğinize yön verecek önemli tecrübeler edineceksiniz. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da sizler için çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE