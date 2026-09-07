Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği, Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 'İhtiyaç ve Norm Kadro Fazlası Öğretmenlerin Yer Değiştirme Duyurusu (Ağustos 2026)' hakkında basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan Memur-Sen Adıyaman İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Demir, duyuru kapsamında yapılması planlanan resen atamaların çok sayıda öğretmeni mağdur edeceğini savundu.

'ADIYAMAN UYGULAMADAN MUAF TUTULMALI'

Deprem bölgesindeki öğretmen ve öğrenci sayılarının henüz istikrarlı hale gelmediğini belirten Demir, Adıyaman'ın norm fazlası öğretmenlere yönelik resen atama uygulamasından muaf tutulması gerektiğini söyledi.

Demir, şöyle konuştu:

'Kılavuza göre bu hafta resen atamalar yapılacak ve birçok öğretmenimiz mağduriyet yaşayacak. Deprem bölgesinde norm fazlası öğretmenlere resen atama yapılmamalıdır. Bölgede norm fazlası öğretmen bulunmasının temel nedenleri arasında tasarruf tedbirleri kapsamında sınıfların birleştirilmesi, norm güncellemelerinin erken yapılması, hak sahiplerinin henüz taşınmaması, yerinde dönüşüm projelerinin tamamlanmaması ve öğrenci sayılarının sürekli değişmesi bulunmaktadır.'

'ÖĞRENCİ SAYILARI YENİDEN DEĞİŞECEK'

İndere-Zey bölgesinde yapılan okulların hizmete açılması ve hak sahiplerinin toplu konutlara taşınmasıyla okullardaki öğrenci dağılımının yeniden değişeceğine dikkat çeken Demir, bazı okullarda öğrenci sayısının artarken bazı okullarda azalacağını ifade etti.

Geçen yıl norm fazlası oldukları gerekçesiyle farklı okullara veya ilçelere atanan bazı öğretmenlerin, görevlendirildikleri okullarda yeniden norm fazlası durumuna düştüğünü kaydeden Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

'İndere-Zey bölgesinde yapılan okulların tamamı açıldığında ve hak sahipleri toplu konutlara taşındıkça öğrenci sayıları yeniden değişecektir. Bazı okullarımızdaki öğrenci sayısı artarken bazılarında azalacaktır. Geçen yıl norm fazlası olduğu için farklı bir ilçeye veya okula atanan öğretmenlerimizden bazıları, bu yıl gittikleri okulda tekrar norm fazlası olmuştur.'

'İLÇE İÇİNDE GÖREVLENDİRME YAPILSIN'

Demir, öğretmenlerin bir kez daha mağdur edilmemesi için yerinde dönüşüm projeleri ile kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar farklı ilçelere resen atama yapılmamasını istedi.

Norm kadro fazlası öğretmenlerin bu süreçte ilçe içerisindeki ihtiyaç bulunan okullarda görevlendirilmesini öneren Demir, 'Yerinde dönüşüm projeleri ve kalıcı konutlar tamamlanıncaya kadar norm kadro fazlası öğretmenlerimiz ilçe içerisinde görevlendirmeyle görevlerine devam etmelidir. Öğretmenlerimizin farklı ilçelere resen atanmalarından vazgeçilmelidir.' dedi.

Kaynak : PERRE