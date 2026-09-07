Adıyaman'da sokak ortasında sevgilisini darp edip olaya müdahale etmeye çalışan genci bıçaklayan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi Sağlık Ocağı Caddesi'nde dün yaşanan olayda, 23 yaşındaki Uğur Kaya, ismi öğrenilemeyen sevgilisini sokak ortasında darp etmişti. Sevgilisini darp eden Kaya, daha sonra yolda yürüdüğü sırada araya girmeye çalışan Umut Y.'yi bıçaklayarak yaralamıştı. Yaralı Umut Y., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Sevgilisini darp edip 1 kişiyi yaralayan Uğur Kaya daha sonra olay yerinden sevgilisiyle beraber kaçmıştı. Yaşanan olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Uğur Kaya'yı yakalayarak gözaltına almış tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk etmişti. Adli makamlarca tutuklanan Uğur Kaya, cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.