Türk Eğitim-Sen, 6 Şubat depremlerinin yaralarının sarılmaya çalışıldığı Adıyaman'da görev yapan öğretmenlerin resen atamalar nedeniyle yeni mağduriyetler yaşamaması için harekete geçti.

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şube Başkanı İbrahim Ertaş, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yaşadığı sorunları Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan ve Mevzuattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İrfan Kılınçer ile görüştü.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN DURUMU GÖRÜŞÜLDÜ

Görüşmede, deprem bölgesinde görev yapan norm kadro fazlası öğretmenlerin durumu ve gündeme gelebilecek resen atamalar ele alındı.

Bölgenin kendine özgü şartlarına dikkat çekilen görüşmede, öğretmenlerin kendi istekleri dışında farklı ilçe veya yerleşim yerlerine gönderilmesinin aile düzeni, ulaşım ve barınma koşulları bakımından yeni mağduriyetlere yol açabileceği ifade edildi.

'DEPREM BÖLGESİNDE YENİ MAĞDURİYETLERE İZİN VERİLMEMELİ'

Deprem bölgesindeki öğretmenlerin olağanüstü şartlar altında görevlerini sürdürdüğünü belirten Ertaş, eğitim çalışanlarının bir kez daha mağdur edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Ertaş, şunları söyledi:

'Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerimiz zaten 6 Şubat depremlerinin ağır sonuçlarıyla mücadele ederken bir yandan da eğitim hizmetini aksatmamak için büyük fedakârlık göstermektedir. Bu süreçte öğretmenlerimizin resen atama yoluyla yeni bir mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz.'

Öğretmenlerin aile düzenlerinin, sosyal şartlarının ve deprem sonrasında oluşan yaşam koşullarının dikkate alınmasını isteyen Ertaş, 'Adıyaman başta olmak üzere deprem bölgesindeki öğretmenlerimizin mağdur edilmesine müsaade edilmemelidir' dedi.

TÜRK EĞİTİM-SEN'DEN MEB'E RESMÎ BAŞVURU

Yapılan görüşmenin ardından Türk Eğitim-Sen tarafından Millî Eğitim Bakanlığına resmî başvuruda bulunuldu.

Başvuruda, başta Adıyaman olmak üzere depremden etkilenen illerde görev yapan norm kadro fazlası öğretmenler hakkında resen atama yapılmaması talep edildi.

Türk Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi olarak sürecin takipçisi olacaklarını belirten Ertaş, öğretmenlerin hak ve menfaatlerini korumak için gerekli girişimleri sürdüreceklerini ifade etti.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÖĞRETMENLERİMİZ YALNIZ DEĞİLDİR'

Ertaş, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

'Deprem bölgesinde görev yapan öğretmenlerimiz yalnız değildir. Öğretmenlerimizin emeğinin, huzurunun ve aile bütünlüğünün korunması için mücadelemizi sürdüreceğiz. Türk Eğitim-Sen olarak öğretmenlerimizin karşılaşabileceği her türlü mağduriyetin takipçisi olacağız.'

Ertaş, açıklamasını 'Türk Eğitim-Sen varsa umut vardır. Var olsun Türk Eğitim-Sen' ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak : PERRE