Kahta Devlet Hastanesinde ortopedi alanında kullanılmak üzere temin edilen yeni nesil artroskopi cihazı hastaların hizmetine sunuldu.

Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları tarafından kullanılacak cihazla eklem hastalıkları ve spor yaralanmalarına yönelik tanı ve cerrahi işlemlerin daha ileri teknolojik imkanlarla gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

ÇAPRAZ BAĞ VE MENİSKÜS AMELİYATLARI KAHTA'DA YAPILACAK

Yeni cihazla çapraz bağ ve menisküs ameliyatlarının yanı sıra çeşitli ortopedik kapalı cerrahi işlemlerin Kahta Devlet Hastanesinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Özellikle diz eklemi hastalıkları ve spor yaralanmalarının cerrahi tedavisinde kullanılan artroskopi cihazının hizmete girmesiyle uygun hastaların tedavilerinin ilçede yapılması ve başka sağlık kuruluşlarına sevk ihtiyacının azaltılması planlanıyor.

EKLEM İÇİ YAPILAR AYRINTILI OLARAK GÖRÜNTÜLENECEK

Artroskopi cihazı, eklem bölgelerine küçük kesiler aracılığıyla girilerek eklem içerisindeki yapıların yüksek görüntü kalitesiyle ayrıntılı biçimde incelenmesine imkan sağlıyor.

Cihaz sayesinde gerekli cerrahi müdahalelerin kapalı yöntemle ve yüksek hassasiyetle gerçekleştirilmesi amaçlanırken, hastaların daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesi hedefleniyor.

AKEL: 'SAĞLIK HİZMETLERİNİN KAPSAMINI GENİŞLETİYORUZ'

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni cihazın hastaneye kazandırılmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Hastanemize kazandırılan yeni nesil ve son teknolojik özelliklere sahip artroskopi cihazı, ortopedik tedavilerde tanı ve cerrahi başarıyı artırarak hastalarımıza daha güvenli, konforlu ve hızlı çözümler sunacaktır. Sağlıkta kaliteyi yükseltmek ve ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmek için modern yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.'

Kaynak : PERRE