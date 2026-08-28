Sağlıklı Yaşam Vakfı, sağlıklı, sürdürülebilir ve barış içinde bir yaşam anlayışının toplumda yaygınlaşmasına katkı sunan kişi, kurum ve kuruluşları onurlandırmak amacıyla “Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülü” verilmesini kararlaştırdı. Vakıf tarafından oluşturulan ödül, barışın önemine dikkat çeken sözleri ve bu alandaki yaklaşımı nedeniyle Sabiha Gökçen’in aziz hatırasına ithaf edildi. Ödül kapsamında, toplumun daha sağlıklı, sürdürülebilir ve huzurlu bir yaşam anlayışını benimsemesine katkı sağlayan çalışmaların desteklenmesi amaçlanıyor.

Sağlıklı Yaşam Vakfı tarafından yapılan açıklamada, ödülün Sabiha Gökçen’in “Temelli barış gerçekleşmedikçe dünyada huzur bulmaya, rahat yaşamaya olanak yoktur. Savaşı değil barışı sevmeliyiz.” sözlerinde yansımasını bulan barış vizyonu dolayısıyla onun aziz hatırasına ithaf edildiği belirtildi.

Vakıf, bireylerin daha sağlıklı, mutlu ve barış dolu bir hayat sürmelerine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda başta kadınlar ve engelliler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin daha kaliteli ve sürdürülebilir yaşam koşullarına ulaşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Vakıf bünyesinde araştırmalar yapılması, köy projelerinin geliştirilerek hayata geçirilmesi, sağlıklı yaşam ve spor programlarının hazırlanması ve sağlıklı nesillerin yetişmesine katkı sunulması temel çalışma alanları arasında yer alıyor.

Çevrenin korunması ve çevre bilincinin geliştirilmesi de Sağlıklı Yaşam Vakfı’nın çalışma alanları arasında bulunuyor. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakılması amacıyla çeşitli çalışmalar ve etkinlikler düzenlenirken, “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü” projeleri de vakfın öne çıkan çalışmaları arasında yer alıyor.

Akif Manaf Sağlık Ve Barış Ödülleri Devam Edecek

Sağlıklı Yaşam Vakfı, Akif Manaf Sağlık ve Barış Ödülleri’nin önümüzdeki dönemlerde de verilmeye devam edilmesini planlıyor. Ödüllerle sağlık ve barış alanlarında topluma katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşların çalışmalarının desteklenmesi ve bu alandaki katkılarının takdir edilmesi hedefleniyor