Sağlık çalışanlarının uzun süredir gündeme getirdiği kreş ihtiyacı konusunda yeni bir adım atılıyor. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta büyük hastaneler olmak üzere sağlık tesislerinde çalışanların çocuklarını güvenli şekilde bırakabilecekleri kreş ve anaokullarının kurulacağını ve bu hizmetlerin 24 saat esasına göre sunulacağını açıkladı. İlk etapta 7 hastanede başlatılması planlanan uygulamayı değerlendiren Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, sağlık çalışanlarının kreş talepleri için yürüttükleri çalışmaların karşılık bulduğunu belirterek “Çabalarımız sonuç verdi” mesajını paylaştı. Karakuş, Adıyaman'da da kreşlerin açılması için üye ayrımı yapılmadan sağlık çalışanlarına dilekçeler ulaştırmaya devam ettiklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları ve sosyal haklarına ilişkin talepleri gündeme taşıyan Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, sağlık tesislerinde 24 saat esasına göre hizmet verecek kreşlerin kurulmasına yönelik Sağlık Bakanlığının yeni çalışmasını değerlendirdi.

Karakuş, özellikle vardiyalı ve nöbet sistemiyle görev yapan sağlık çalışanlarının çocuklarının bakımına ilişkin yaşanan sorunların uzun süredir sendikal gündemlerinde bulunduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamasını 'Çabalarımız sonuç verdi' mesajıyla paylaştı. 'Adıyaman'da da kreşlerin açılması için üye ayırt etmeksizin, dilekçeleri sağlık çalışanlarımıza ulaştırmaya devam ediyoruz' diyen Karakuş, kendilerinin Adıyaman'da ve genel merkezlerinin de Ankara'da sağlık çalışanları için kreş ve anaokulları hususunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü kaydetti.

MEMİŞOĞLU: BU SENE 7 KREŞE BAŞLIYORUZ

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Burdur'daki temasları sırasında yaptığı açıklamada, büyük hastaneler başta olmak üzere sağlık tesislerinde çalışanların çocuklarını güvenli şekilde bırakabilecekleri kreş ve anaokullarının oluşturulacağını açıkladı.

Memişoğlu, uygulamanın 24 saat esasına göre hizmet vereceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Artık özellikle hastanelerimizde büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. Bunları inşallah bu sene için 7 tanesine başlıyoruz.'

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ YÜZDE 60'INDAN FAZLASI KADIN

Sağlık çalışanlarının sayısının 1,5 milyonu aştığını belirten Memişoğlu, çalışanların yüzde 60'ından fazlasının kadınlardan oluştuğuna dikkat çekti.

Yeni uygulamayla sağlık çalışanlarının çocuklarını görev yaptıkları hastanelerde veya sağlık tesislerinde güvenli şekilde bırakabilmeleri ve özellikle gece nöbetleri ile vardiyalı çalışma sırasında yaşanan bakım sorununun azaltılması hedefleniyor.

KARAKUŞ KREŞ TALEBİNİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR GELİŞME OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Fidan Karakuş, Bakan Memişoğlu'nun açıklamasını sağlık çalışanlarının uzun süredir dile getirilen talepleri açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirerek, sendika olarak çalışanların sorunlarının çözümü ve haklarının geliştirilmesi amacıyla yürüttükleri çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığının ilk etapta 7 hastanede başlatacağını açıkladığı 24 saat kreş uygulamasının daha sonra diğer sağlık tesislerine yaygınlaştırılması öngörülüyor.

MEMİŞOĞLU: TOPLUM SAĞLIKLI OLURSA TÜRKİYE SAĞLIKLI OLUR

Bakan Memişoğlu, Burdur'daki açıklamasında Sağlık Bakanlığının temel hedefinin toplumun sağlıklı kalmasını sağlamak olduğunu da belirterek şunları söyledi:

'Ben özellikle şunu da ifade etmek istiyorum. Dün de söyledim bugün de söylüyorum. Bizler Sağlık Bakanlığı olarak ismimiz Sağlık Bakanlığı. Onun için toplumun sağlıklı kalması için hareketi kötü alışkanlıklardan uzak durmalarını, düzgün ve sağlıklı beslenmelerini bekliyoruz.'

Memişoğlu, 'Toplum sağlıklı olursa Türkiye sağlıklı olur. Sağlıklı bir Türkiye Yüzyılı dediğimiz Cumhurbaşkanımızın hedeflerini gerçekleştiririz' ifadelerini kullandı.

Kaynak : PERRE