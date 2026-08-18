Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik yeni atama gerçekleştirildi. Kahta Devlet Hastanesine Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Dr. Yunus Emre Karahan'ın atanmasıyla hastanedeki cildiye uzmanı sayısı 2'ye yükseldi. Görevine başlayan Dr. Karahan, hastanede hasta kabulüne de başladı. Yeni uzman atamasıyla ilçede cilt hastalıklarının tanı, takip ve tedavisine yönelik hizmetlere erişimin kolaylaştırılması, hastaların daha hızlı sağlık hizmeti alabilmesi ve farklı sağlık merkezlerine sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor. Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni atamanın cildiye alanındaki hizmet kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, vatandaşların sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşabilmesi amacıyla hastanenin hizmet niteliğini ve kapasitesini geliştirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Dr. Yunus Emre Karahan Hasta Kabulüne Başladı

Kahta Devlet Hastanesine atanan Dermatoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Karahan görevine başlayarak hasta kabulüne geçti.

Yeni atamayla hastanede görev yapan dermatoloji uzmanı sayısı 2'ye çıktı. Böylece cildiye alanında sunulan sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılması ve hastaların farklı sağlık merkezlerine sevk ihtiyacının azaltılması amaçlanıyor.

Akel: Cildiye Uzmanı Sayımız 2'ye Yükseldi

Kahta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, yeni uzman atamasının ardından hastanenin cildiye kadrosunun güçlendiğini belirtti.

Akel, yeni atamayla cildiye uzmanı sayısının 2'ye çıktığını, bunun vatandaşların cildiye hizmetlerine daha kolay ve hızlı ulaşabilmesi açısından önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Kahta Devlet Hastanesinde sağlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Akel, ilçede sağlık hizmetlerinin daha güçlü ve erişilebilir hale getirilmesi için çalışmaların devam edeceğini ifade etti.