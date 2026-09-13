Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, görüntüler üzerinden sağlık çalışanlarının emeğine dikkat çekerek, “Sağlık çalışanlarımızın emeği ve fedakârlığı asla unutulamaz” dedi.

Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'nde yaşanan olayın ardından bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibinin hastaya yönelik müdahalesi olay yerinde başladı. Sağlık personeli, hastanın yaşama tutunabilmesi için müdahaleyi ambulansla hastaneye sevk sırasında da sürdürdü.

Mücadelenin en çarpıcı anları ise hastaneye varıldığında kaydedildi.

SEDYE HAREKET EDERKEN GÖĞÜS BASISINA DEVAM ETTİ

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, sağlık ekibinin hastayı sedyeyle acil servise taşıdığı sırada bir sağlık çalışanının sedyenin üzerine çıkarak göğüs basısına devam ettiği görülüyor.

Sedye hastane koridorunda ilerlerken sağlık çalışanı bir an dahi müdahaleyi bırakmıyor. Ekipteki diğer sağlık personeli ise sedyeyi hızla acil servise ulaştırmaya çalışıyor.

Saniyelerin önem taşıdığı müdahalede sağlık çalışanının kendi fiziki zorluğunu ikinci plana atarak hastaya kesintisiz müdahale etmesi, 112 ekiplerinin günlük görevlerinde çoğu zaman görünmeyen mücadelesini de gözler önüne serdi.

Hastanın son sağlık durumuna ilişkin ise görüntülerde herhangi bir bilgi yer almıyor.

KARAKUŞ: 'SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZIN EMEĞİ VE FEDAKÂRLIĞI ASLA UNUTULAMAZ'

Görüntülerin ardından açıklama yapan Türk Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Fidan Karakuş, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden insan yaşamını korumak için görev yaptığını belirterek şunları söyledi:

'Gece gündüz demeden, bayram ve tatil demeden, insan hayatına dokunmak ve yaşatmak için büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımız...

Her birinin emeği, alın teri, fedakârlığı ve mücadelesi her türlü takdirin üzerindedir.

Cansiparane görev yapan 112 personelimiz nezdinde, sağlık hizmetlerinin her alanında fedakârca çalışan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.'

'ONLAR İNSAN HAYATI İÇİN MÜCADELE EDERKEN BİZ DE HAKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ'

Sağlık çalışanlarının yalnızca olağan çalışma koşullarında değil, çoğu zaman saniyelerle yarışılan kritik anlarda büyük bir sorumluluk üstlendiğini vurgulayan Karakuş, çalışanların emek ve haklarının da aynı hassasiyetle korunması gerektiğini ifade etti.

Karakuş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Onlar insan hayatı için mücadele ederken, biz de sağlık çalışanlarımızın emeğine, alın terine ve haklarına sahip çıkmak; daha iyi çalışma koşulları için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz.

Türk Sağlık-Sen olarak çalışanlarımızın yanında, haklarının savunucusu olmaya devam edeceğiz.'

BİRKAÇ SANİYELİK GÖRÜNTÜ, SAĞLIKÇILARIN GÖRÜNMEYEN EMEĞİNİ ANLATTI

Hastaneye giriş sırasında kaydedilen kısa görüntüler, acil sağlık hizmetlerinde görev yapan personelin bir hastayı yaşama bağlamak için verdiği mücadelenin yalnızca ambulans kapısına kadar sürmediğini bir kez daha gösterdi.

Olay yerinde başlayan müdahalenin ambulans içinde ve hastanenin kapısından içeri girilene kadar kesintisiz devam etmesi, sağlık çalışanlarının insan hayatına yönelik sorumluluğunu ve mesleki çabasını gözler önüne serdi.

Kaynak : PERRE