Adıyaman'da sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik önemli bir ziyaret gerçekleştirildi. AK Parti Adıyaman Milletvekili Doç. Dr. Resul Kurt, İl Başkanı Av. Ekrem Çadır ve yönetim kurulu üyeleri, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ile bir araya geldi.

Ziyarette, kentte yürütülen sağlık yatırımları, vatandaşlara sunulan hizmetlerin daha etkin hale getirilmesi ve planlanan yeni projeler üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Milletvekili Kurt, sağlık alanındaki gayretli çalışmalarından dolayı Prof. Dr. Şirik'e teşekkür ederek, Adıyaman'ın sağlık hizmetlerinde daha ileri seviyelere ulaşması için desteklerinin süreceğini vurguladı.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Şirik ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, verilen desteklerin sağlık yatırımlarına güç kattığını ifade etti. Şirik, Adıyaman'ın sağlık altyapısının daha da geliştirilmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak : PERRE