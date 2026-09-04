Adıyaman'ın Gerger ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, arı kovanlarının bulunduğu bölgeye sıçradı. Yangında yaklaşık 200 arılı kovan yanarken, binlerce arı telef oldu.

Yangın, Gerger ilçesine bağlı Çamiçi köyü Çet Mezrası'ndaki Çet Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle otluk alanda başlayan yangın kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, kovanlardan çıkan arıların yoğun saldırısı nedeniyle yangına müdahalede zorluk yaşadı. Bunun üzerine arıcılar koruyucu kıyafetlerini giyerek kovanların bulunduğu alanda söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yaklaşık 5 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında, 5 arıcıya ait yaklaşık 200 arılı kovan yandı. Kovanların içerisindeki binlerce arı telef olurken, henüz hasadı yapılmayan ballar da alevler arasında kaldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme sürüyor.