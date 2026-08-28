Adıyaman'ın Kâhta Devlet Hastanesi'nde ortopedi alanında kullanılacak yeni nesil ve son teknolojik özelliklere sahip artroskopi cihazı hizmete girdi.

Yeni cihazla birlikte çapraz bağ ve menisküs ameliyatlarının yanı sıra çeşitli ortopedik kapalı cerrahi işlemlerin Kâhta'da gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Ortopedi ve Travmatoloji uzmanları tarafından kullanılan ileri teknolojiye sahip cihaz sayesinde, eklem bölgelerine küçük kesiler aracılığıyla girilerek eklem içerisindeki yapıların yüksek görüntü kalitesiyle detaylı şekilde görüntülenmesi ve gerekli cerrahi müdahalelerin hassasiyetle gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

Özellikle diz eklemi hastalıkları ve spor yaralanmalarının cerrahi tedavisinde önemli bir kullanım alanına sahip olan artroskopi cihazı sayesinde, uygun hastaların tedavilerinin Kahta Devlet Hastanemizde gerçekleştirilmesi ve başka merkezlere olan sevk ihtiyacının azaltılması hedeflenmektedir.

Kâhta Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Akel, 'Hastanemize kazandırılan yeni nesil ve son teknolojik özelliklere sahip artroskopi cihazı, ortopedik tedavilerde tanı ve cerrahi başarıyı artırarak hastalarımıza daha güvenli, konforlu ve hızlı çözümler sunacaktır. Sağlıkta kaliteyi yükseltmek ve ilçemizde sunulan sağlık hizmetlerinin kapsamını genişletmek için modern yatırımlarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasını sağlayan başta Adıyaman Milletvekilimiz Doç. Dr. İshak Şan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz' dedi.