Adıyaman'da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği 2026 yılı Ağustos ayı 8. Vaka Değerlendirme Toplantısı, Vali Yardımcısı Emine Karataş başkanlığında yapıldı.

Toplantıya; Adıyaman Valiliği, Cumhuriyet Savcılığı, Adıyaman Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü, Yeşilay ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile ilgili kurumların temsilcileri katıldı.

Toplantıda bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ve vaka bazlı değerlendirmeler ele alındı. Katılımcılar, bağımlılık yaşayan bireylerin sorunlarına yönelik çözüm yolları, sosyal ve psikolojik destek mekanizmaları ile kurumların görev ve sorumluluklarını görüştü.

Sahada karşılaşılan sorunların masaya yatırıldığı toplantıda, bağımlılığın önlenmesi ve mücadele çalışmalarının daha etkin yürütülmesi için önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar yapıldı. Kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından toplantı sona erdi.

Kaynak : PERRE