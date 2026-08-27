AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Alkayış, Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu Türk milletine vatan kılan kutlu mirasının bugün de aynı inanç ve kararlılıkla yaşatıldığını vurguladı.

Alkayış, Malazgirt'in yalnızca bir askeri zafer değil, milletimizin Anadolu'daki bin yıllık varlığının ve kardeşliğinin sembolü olduğunu belirterek, 'Sultan Alparslan'ın 1071'de ortaya koyduğu büyük irade, bugün Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yoluna devam etmektedir' ifadelerini kullandı.

Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesinin Malazgirt ruhuyla bütünleştiğini dile getiren Alkayış, 'Bu topraklarda 955 yıl önce yakılan kardeşlik ve birlik meşalesi, bugün daha güçlü bir şekilde yanmaktadır. Malazgirt'teki birlik ve beraberlik ruhu, Terörsüz Türkiye hedefinde karşılığını bulmaktadır' dedi.

Etkinliklerin organizasyonunda emeği geçen başta Okçular Vakfı yöneticilerine ve ülkenin dört bir yanından katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür eden Alkayış, 'Malazgirt'teki mahşeri kalabalık, milletimizin tarihine, değerlerine ve geleceğine olan bağlılığının açık bir göstergesidir. 955 yıl sonra aynı ruhla, aynı inançla ve aynı kararlılıkla buradayız. Malazgirt'in kutlu mirasını Türkiye Yüzyılı'na taşımaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

Kaynak : PERRE