Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla 2026 yılı bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.

2026 yılı çalışma programı kapsamında toplam 325,41 kilometre bitümlü sıcak karışım asfalt yapılması planlanırken, bugüne kadar 244,6 kilometrelik bölüm tamamlandı.

Böylece 2026 yılı bitümlü sıcak karışım asfalt programında yaklaşık yüzde 75’lik bir gerçekleşme oranına ulaşıldı. Program kapsamında kalan 80,81 kilometrelik yol kesiminde ise çalışmalar devam ediyor.

Bitümlü sıcak karışım asfalt uygulamaları Adıyaman Merkez ile Gölbaşı, Besni, Samsat, Tut, Kâhta, Gerger ve Sincik ilçelerine bağlı köy yollarında yürütülüyor.

İl Özel İdaresinin kendi üretim kapasitesi, makine parkı ve saha ekiplerinin koordinasyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında köy grup yolları ve bağlantı yolları daha yüksek standartlı ulaşım imkânına kavuşturuluyor.

Yol altyapısının hazırlanmasından bitümlü sıcak karışım asfaltın serilmesine ve sıkıştırılmasına kadar tüm çalışmalar, belirlenen program doğrultusunda titizlikle yürütülüyor. Özellikle kırsal bölgelerde ulaşım konforunun artırılması, yol güvenliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşların daha kaliteli ulaşım imkânına kavuşması hedefleniyor.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, 325,41 kilometrelik 2026 yılı bitümlü sıcak karışım asfalt programının tamamlanması için çalışmalarını il genelinde sürdürüyor.