CHP'nin 81 il başkanı tarafından yapılan ortak açıklamada, gerçekleştirilen buluşmanın yalnızca bir toplantı olarak görülmediği belirtilerek, partinin yüz yılı aşan tarihinin sorumluluğunun yeniden üstlenildiği ve Türkiye'ye ortak bir söz verildiği ifade edildi.

'CHP SIRADAN BİR SİYASİ PARTİ DEĞİLDİR'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Bizler buluşmayı yalnızca bir toplantı olarak görmüyoruz. Bugün 81 ilin ortak iradesiyle, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yüz yılı aşan tarihinin sorumluluğunu yeniden omuzluyor ve Türkiye'ye açık bir söz veriyoruz:

CHP sıradan bir siyasi parti değildir. Bağımsızlık mücadelesinden Cumhuriyet'e, çok partili hayattan demokrasi ve sosyal devlet mücadelesine uzanan büyük bir emanettir. Bu emanet kişilerin değil, milletindir. Bu nedenle hiçbir siyasi tartışmayı CHP'nin tarihinden, hiçbir kişiyi CHP'den büyük görmüyoruz.

Kişiler gelir geçer, Cumhuriyet Halk Partisi kalır.

Kadrolar değişir, CHP'nin mücadelesi sürer.

Dönemler değişir, CHP'nin Türkiye'ye karşı sorumluluğu değişmez.'

'DEVLETİ BİR İKTİDAR GANİMETİ OLARAK GÖRMÜYORUZ'

81 il başkanının ortak açıklamasında devlet yönetimi, liyakat ve kamu ahlakına ilişkin şu değerlendirmeler yapıldı:

'Biz devleti bir iktidar ganimeti olarak değil, millete emanet edilmiş büyük bir sorumluluk olarak görüyoruz. Devleti yeniden milletin devleti haline getirmek; torpilin yerine liyakati, korkunun yerine hukuku, israfın yerine kamu ahlakını koymaktır.

Türkiye'nin bugün ihtiyacı yeni kavgalar değil; adalet, liyakat, güven ve temiz siyasettir.

Biz de bunun için sahaya iniyoruz.'

'SİYASETİN GERÇEK MERKEZİ VATANDAŞIN HAYATIDIR'

CHP il örgütlerinin bundan sonraki süreçte halkın içinde daha fazla yer alacağı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

'81 il başkanı olarak parti binalarında bekleyen değil, halkın içinde yaşayan bir örgütüz. Emeklinin sofrasına, işçinin alın terine, çiftçinin tarlasına, esnafın dükkânına, gençlerin umuduna dokunacağız. Çünkü siyasetin gerçek merkezi makam odaları değil, vatandaşın hayatıdır.

Biz ayrılıkların değil, birleşmenin peşindeyiz. Geçmişin kavgalarını büyütmek değil, geleceğin Türkiye'sini kurmak istiyoruz. Kimseyle kavga etmek için değil, Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak için siyaset yapacağız.

Kapımız herkese açık; ancak Cumhuriyet'ten, demokrasiden, hukuktan, CHP'nin değerlerinden ve temiz siyaset iddiamızdan asla vazgeçmeyeceğiz.'

'GÜVENLİ LİMAN, GÜÇ TOPLAYIP YENİDEN YOLA ÇIKMAKTIR'

Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kullandığı 'güvenli liman' ifadesine de yer verilerek şu değerlendirme yapıldı:

'Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade ettiği 'güvenli liman' anlayışını da böyle görüyoruz. Güvenli liman, sonsuza kadar beklemek değil; güç toplayıp yeniden yola çıkmaktır.

Biz şimdi yeniden yola çıkıyoruz.

81 ilden Türkiye'ye doğru yola çıkıyoruz.'

'BAĞLILIĞIMIZ KİŞİLERE DEĞİL, CHP'NİN TARİHİNE VE KURUMSAL KİMLİĞİNEDİR'

81 il başkanı, Kılıçdaroğlu'na yönelik mesajlarını da şöyle ifade etti:

'Bugün Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na da açıkça söylüyoruz:

Biz burada yalnızca zor günlerde durmak için değil, Türkiye'nin geleceğini birlikte kurmak için buradayız. Bizim bağlılığımız kişilere değil; CHP'nin tarihine, kurumsal kimliğine, Cumhuriyet'e ve Türkiye'nin geleceğine yöneliktir.'

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ SAHİPSİZ DEĞİLDİR'

Ortak açıklamada partinin kurumsal kimliğine vurgu yapılarak şöyle devam edildi:

'Ve bugün bir kez daha ilan ediyoruz:

Cumhuriyet Halk Partisi sahipsiz değildir.

Cumhuriyet Halk Partisi buradadır.

81 il örgütüyle buradadır.

Atatürk'ün emanetiyle buradadır.

Cumhuriyet'e, demokrasiye, hukuka ve halka bağlılığıyla buradadır.'

'BİZ BU ÜLKEYİ YÖNETMEYE TALİBİZ'

81 il başkanının ortak açıklamasında, CHP'nin iktidar hedefi de şu ifadelerle dile getirildi:

'Biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz.

Çünkü Türkiye'nin neye ihtiyacı olduğunu biliyoruz.

Çünkü halkın derdini biliyoruz.

Çünkü devlet yönetmenin makam değil, millet adına taşınan bir emanet olduğunu biliyoruz.

Bizim sözümüz nettir:

Yolumuz Türkiye'dir.

Gücümüz halktır.

Dayanağımız Cumhuriyet'tir.

İnancımız demokrasidir.

Sorumluluğumuz milletedir.'

'CUMHURİYET HALK PARTİSİ BURADADIR'

Açıklama şu ifadelerle tamamlandı:

'Ve bugün 81 il başkanı olarak hep birlikte söylüyoruz:

Cumhuriyet Halk Partisi buradadır.

Milletin yanında buradadır.

Türkiye'nin geleceği için buradadır.

Ve şimdi yeniden yola çıkmaktadır.'

Kaynak : PERRE