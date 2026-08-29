Adıyaman'ın sağlık altyapısına önemli bir katkı sağlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 130. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) kapsamında, Adıyaman için 26 uzman hekim ve 133 tabip olmak üzere toplam 159 münhal kadro açıldı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Resul Kurt, yeni kadrolara ilişkin yaptığı açıklamada, Adıyaman'ın sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım atıldığını vurguladı.

'Adıyaman'ımızın sağlık altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz'

Milletvekili Kurt, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

'130. Devlet Hizmeti Yükümlülüğü kapsamında Adıyaman'ımız için 26 uzman hekim ve 133 tabip olmak üzere toplam 159 münhal kadronun açılmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden ayağa kaldırdığımız şehrimizde yalnızca fiziki sağlık altyapımızı değil, insan kaynağımızı da güçlendirmeyi son derece önemsiyoruz. Hemşehrilerimizin daha kaliteli, hızlı ve etkin sağlık hizmetine ulaşması için Sağlık Bakanlığımız nezdinde şehrimizin ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz.'

Kurt, yeni kadroların göreve başlamasıyla birlikte sağlık kuruluşlarının hizmet kapasitesinin daha da artacağına inandığını belirterek, 'Adıyaman'ımıza sağlanan destekler dolayısıyla başta Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sağlık Bakanımıza ve emeği geçen herkese hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum' dedi.

Sağlık hizmetlerinde yeni dönem

Açılan kadroların Adıyaman'ın sağlık altyapısını güçlendireceğini ifade eden Kurt, 'Adıyaman'ımızın sağlık tesislerini ve sağlık insan gücünü daha ileriye taşımak için çalışmaya, taleplerimizin takipçisi olmaya devam edeceğiz' sözleriyle açıklamasını tamamladı.

Kaynak : PERRE