Öz kaynaklarla kesintisiz hizmet: Adıyaman İl Özel İdaresi sahadaki kapasitesini artırıyor Yol ve altyapı malzemesini kendi tesislerinde üreten İdare; çöp konteynerinden yangın tankerine, ilaçlamadan GES yatırımlarına kadar birçok alanda vatandaşlara destek sağlıyor.

Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresi, 2026 yılı çalışma programı kapsamında, Destek Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde üretim tesislerinden çevre hizmetlerine, yangınla mücadeleden araç ve ekipman altyapısına, halk sağlığı çalışmalarından enerji yatırımlarına kadar birçok alanda üretim ve hizmet kapasitesini artırmaya devam ediyor.

Sahadaki üretim gücünü oluşturan Asfalt Plent Tesisi, Kilitli Parke Tesisi, Göksu Konkasör Tesisi ve Zey (İndere) Kalker Ocağı ile yol ve altyapı yatırımlarında ihtiyaç duyulan imalatın önemli bir bölümü, İdarenin kendi imkânlarıyla karşılanıyor.

Taş kırma tesisinde iyileştirme ve hacim büyütmeye yönelik adımlar atılırken, araç ve iş makinelerine yönelik park alanları genişletildi. Böylece saha operasyonlarında kullanılan araç, ekipman ve üretim tesislerinin daha etkin ve verimli şekilde hizmet vermesine katkı sağlandı.

İl genelinde temizlik ve ilaçlama hizmeti

Çevre temizliği ve kırsal yaşam kalitesinin artırılması noktasında il genelindeki yerleşim yerlerine yaklaşık 2 bin adet yeni çöp konteyneri dağıtıldı. İhtiyaçlar doğrultusunda yürütülen bu adımlarla köylerin çevre temizliği altyapısı güçlendirildi.

Halk sağlığının korunması ve zararlılarla mücadele konusunda da ekipler yoğun bir faaliyet yürüterek kırsal yerleşim alanlarında kapsamlı ilaçlama gerçekleştirdi.

Köylerde orman yangınlarıyla daha aktif mücadele edilecek

İl Özel İdaresi, il genelinde özellikle yaz aylarında meydana gelen orman ve anız yangınlarıyla etkin mücadele etmek için de tedbirler aldı.

Yüksek sıcaklık, düşük nem ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş alanlara yayılabilen orman ve anız yangınlarına erken müdahale edilmesi, yangınların büyümeden kontrol altına alınması, can ve mal kayıplarının önlenmesi, orman varlığının korunması ve kırsal yerleşim alanlarında mücadele kabiliyetinin artırılması amacıyla Adıyaman İl Özel İdaresi tarafından traktörle çekilebilir yangın söndürme su tankerleri temin edildi.

Yıllara yayılan planlama kapsamında gerçekleştirilen projenin 2026 yılı etabında toplam 36 adet yangın söndürme su tankeri vatandaşların kullanımına sunulacak. Tankerlerin 20 adedi ilk etapta belirlenen noktalara dağıtılacak, kalan 16 adet ise iki hafta içerisinde ilgili köylere teslim edilecek.

Bölgede hazır bulundurulacak araçlarla, özellikle yangının başladığı ilk anlarda hızlı müdahale imkânının artırılması ve ilgili ekipler sahaya ulaşıncaya kadar alevlerin büyümesinin önüne geçilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları etkin kullanılacak

Enerji alanında hayata geçirilen Kayacık Güneş Enerjisi Santrali (GES) çalışmaları tamamlanırken, yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin kullanımına yönelik diğer yatırımlar sürdürülüyor.