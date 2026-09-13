Kantin çalışanlarının öğrencilerin sağlığı ve güvenliği konusunda önemli bir sorumluluk üstlendiğini belirten Bereket, sorunların çözümü için kantin işletmecileri, okul yönetimleri, veliler, öğrenciler ve ilgili kurumların ortak bir zeminde buluşması gerektiğini ifade etti.

'KANTİN ÇALIŞANLARI EĞİTİM ORTAMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR'

Okul kantinlerinde çalışan personelin yalnızca satış yapan kişiler olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Bereket, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'Öncelikle şunu özellikle ifade etmek isteriz ki; okul kantinlerinde görev yapan personelimiz, öğrencilerimizin sağlığı ve güvenliği konusunda son derece titiz ve sorumluluk sahibi bir şekilde çalışmaktadır. Öğrencilerimize karşı güler yüzlü, sevecen ve anlayışlı davranan kantin çalışanlarımız, yalnızca satış yapan kişiler değil, gün içerisinde çocuklarımızla sürekli iletişim halinde olan eğitim ortamının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle yaşanan sorunların hiçbir şekilde kantin çalışanlarının özverisini gölgelememesi gerektiğini düşünüyoruz.'

'KİRA BEDELLERİ İŞLETMELER ÜZERİNDE CİDDİ YÜK OLUŞTURUYOR'

Kantin işletmeciliğinde artan maliyetlere dikkat çeken Bereket, özellikle kira bedellerinin sürdürülebilirliği zorlaştırdığını söyledi:

'Ancak kantin işletmeciliğinin bugün geldiği noktada ciddi ekonomik ve yapısal sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle kantin kira bedellerinin fahiş seviyelere ulaşması, işletmeler üzerinde ciddi bir mali yük oluşturmaktadır. Kira, personel giderleri, elektrik, su, vergi, sigorta, ürün maliyetleri ve diğer işletme giderleri düşünüldüğünde, kantin işletmecilerinin işi sürdürülebilir bir şekilde yapması her geçen gün daha da zorlaşmaktadır.'

'OKUL ÇEVRESİNDEKİ SATIŞLAR HAKSIZ REKABET OLUŞTURUYOR'

Okul giriş ve çıkışlarının yeterince kontrol edilmemesinin kantinler açısından ayrı bir sorun oluşturduğunu savunan Bereket, okul kantinlerinde satışı yasak veya kısıtlı ürünlerin okul çevresindeki işletmelerden temin edilebildiğine dikkat çekti.

Bereket, şunları kaydetti:

'Bunun yanında okul kapılarının gün içerisinde yeterince kontrollü olmaması da kantinler açısından önemli bir sorun oluşturmaktadır. Okulun karşısındaki veya çevresindeki işletmeler, öğrencilerin kolaylıkla ulaşabileceği bir konumda bulunmaktadır. Özellikle okul kantinlerinde satışı yasak veya kısıtlı olan bazı ürünlerin okul karşısındaki bakkal ve benzeri işletmelerde satılması, kantinler açısından ciddi bir haksız rekabet oluşturmaktadır.

Burada amacımız çevredeki esnafı suçlamak değildir. Ancak okul içerisinde belirli kurallar ve denetimler uygulanırken, okulun hemen karşısında aynı ürünlerin öğrencilere sunulması, kantin işletmecilerini ekonomik açıdan zor durumda bırakmaktadır. Bu nedenle okul çevresindeki satışların da çocukların sağlığı ve mevcut mevzuat açısından bütüncül bir şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.'

'OKUL ETKİNLİKLERİNDE KANTİNLER DE GÖZETİLMELİ'

Okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesinin de eşitsizlik oluşturduğunu belirten Bereket, kantinlerin uymak zorunda olduğu kuralların dikkate alınmasını istedi:

'Benzer bir durum, okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde de karşımıza çıkmaktadır. Kantinlerin belirli kurallara ve ürün standartlarına uyması beklenirken, bazı etkinliklerde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilebilmesi, kantin işletmecileri açısından yine bir eşitsizlik meydana getirmektedir. Kurallara uyan, denetimlerden geçen ve okul içerisinde hizmet veren işletmelerin de bu noktada gözetilmesini talep ediyoruz.'

'OKULLARA PAKET SERVİS UYGULAMASI YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ'

Öğrencilerin okul dışından paket servis yoluyla yiyecek ve içecek temin edebilmesinin hem okul düzeni hem de kantinlerin sürdürülebilirliği açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Bereket, şöyle devam etti:

'Bir diğer önemli konu ise okullara paket servislerinin gelmesi meselesidir. Okul içerisinde kantin hizmeti verilirken öğrencilerin okul dışından paket servis yoluyla yiyecek ve içecek temin edebilmesi hem okul düzeni hem de kantinlerin sürdürülebilirliği açısından yeniden değerlendirilmesi gereken bir konudur. Burada talebimiz, öğrencilerin ihtiyaçlarının güvenli, sağlıklı ve kontrollü bir şekilde karşılanabileceği bir sistem oluşturulmasıdır.'

'SORUN ÇIKARMAK DEĞİL, ÇÖZÜMÜN PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ'

Kantincilerin öğrencilerin sağlığı ve güvenliğini önemsediklerini vurgulayan Bereket, işletmelerin ekonomik olarak ayakta kalabilmesi için de gerekli koşulların oluşturulması gerektiğini söyledi:

'Şunu açıkça belirtmek isteriz: Biz sorun çıkarmak değil, çözümün bir parçası olmak istiyoruz.

Kantinciler olarak öğrencilerimizin sağlığını, güvenliğini ve memnuniyetini önemsiyoruz. Ancak bunun yanında, işletmelerimizin de ekonomik olarak ayakta kalabilmesi gerekiyor. Bir kantinin sürdürülebilir olması için yalnızca satış yapması yeterli değildir; kira maliyetlerinin makul seviyelerde olması, okul giriş-çıkışlarının kontrollü olması, okul çevresindeki satışların adil şekilde denetlenmesi ve etkinliklerde kantinlerin de dikkate alınması gerekmektedir.'

YETKİLİLERE ORTAK ÇÖZÜM ÇAĞRISI

Bereket, açıklamasını ilgili tüm tarafların bir araya gelmesi çağrısıyla tamamladı:

'Yetkililerimizden beklentimiz; kantin işletmecileri, okul yönetimleri, veliler, öğrenciler ve ilgili kurumların bir araya gelerek ortak bir çözüm üretmesidir.'

Kaynak : PERRE