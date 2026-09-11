Toplantıda, il genelinde yürütülen rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin mevcut durumu değerlendirilerek yeni eğitim öğretim döneminde uygulanacak çalışmalar üzerinde duruldu.

Öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesi, rehberlik hizmetlerinin daha etkin ve erişilebilir hale getirilmesi ve okullardaki çalışmaların koordinasyon içerisinde sürdürülmesi amacıyla yapılacak planlamalar görüşüldü.

ÖĞRENCİ VE VELİLERE YÖNELİK REHBERLİK ÇALIŞMALARI GÜÇLENDİRİLECEK

Toplantıda öğrenci ve velilere yönelik rehberlik faaliyetlerinin artırılması, ihtiyaç duyulan alanlarda yeni çalışmaların hayata geçirilmesi ve okullar arasındaki uygulama birliğinin güçlendirilmesi konuları değerlendirildi.

Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin öğrencilerin yalnızca akademik başarılarına değil, sosyal ve duygusal gelişimlerine de katkı sunacak bütüncül bir yaklaşımla yürütülmesi gerektiği vurgulandı.

EBA VE MEBİ'NİN ETKİN KULLANIMI YAYGINLAŞTIRILACAK

Öğrencilerin akademik başarılarının desteklenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Milli Eğitim Bakanlığının EBA ve MEBİ platformlarında sunduğu eğitim içeriklerinin daha etkin kullanılması da toplantının gündeminde yer aldı.

Öğrencilerin ihtiyaç duydukları nitelikli eğitim içeriklerine Bakanlığın dijital platformları üzerinden erişebilmesi ve ek kaynak ihtiyacı oluşmadan eğitim süreçlerinin desteklenmesi amacıyla yapılabilecek çalışmalar ele alındı.

TOSUN: 'ÖĞRENCİLERİMİZİN GELİŞİMİNİ BÜTÜNCÜL BİR YAKLAŞIMLA DESTEKLEMELİYİZ'

Adıyaman İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, öğrencilerin akademik başarılarının yanı sıra sosyal ve duygusal gelişimlerinin de desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

Tosun, rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin 2026-2027 eğitim öğretim yılında daha etkin yürütülmesi amacıyla değerlendirme, planlama ve yönlendirmelerde bulundu.

Kaynak : PERRE