Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, Adıyaman genelinde uygulanacak okul güvenliği ve trafik tedbirleri Vali Abdullah Küçük başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıya Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, İl Millî Eğitim Müdürü Ali Tosun, ilgili kurumların yöneticileri ve okul müdürleri katıldı.

OKUL ÇEVRELERİ VE SERVİSLER YAKINDAN DENETLENECEK

Toplantıda okul çevrelerinde güvenliğin artırılması, öğrenci servislerinin titizlikle denetlenmesi ve trafik akışının düzenli şekilde sağlanması amacıyla uygulanacak çalışmalar ele alındı.

Öğrencilerin zararlı alışkanlıklardan korunması ile eğitim ortamının huzurunu tehdit edebilecek risklere karşı alınacak önlemler de kapsamlı şekilde değerlendirildi. Güvenlik, trafik, sağlık ve sosyal hizmet alanlarında görev yapan kurumların koordineli hareket etmesinin önemine dikkat çekildi.

VALİ KÜÇÜK: 'ÇOCUKLARIMIZIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYİN ÜZERİNDE'

Vali Abdullah Küçük, toplantıda yaptığı konuşmada öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmesinin öncelikleri olduğunu belirtti.

Yeni eğitim ve öğretim döneminde okul çevrelerindeki güvenlik ve trafik tedbirlerinin en üst seviyede uygulanacağını ifade eden Vali Küçük, okul müdürlerinden öğrencilerle yakından ilgilenmelerini istedi. Küçük, öğrencilerin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

KURUMLAR YENİ DÖNEM PLANLARINI SUNDU

Toplantıda Adıyaman Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yeni dönemde uygulanması planlanan güvenlik ve trafik tedbirlerine ilişkin sunumlar yapıldı.

Adıyaman Valiliği, öğrencilerin güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla kurumlar arasındaki iş birliğinin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Kaynak : PERRE