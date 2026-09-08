İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın başkanlığında düzenlenen 'Yurt Güvenliği Toplantısı', Video Konferans Sistemi üzerinden gerçekleştirildi.

Adıyaman Valisi Abdullah Küçük'ün de katıldığı toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğrenci yurtlarındaki güvenliğin en üst seviyede sağlanması amacıyla hayata geçirilecek tedbirler ele alındı.

YURTLARIN ÇEVRESİNDEKİ GÜVENLİK UYGULAMALARI DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda öğrencilerin huzur ve güven içerisinde barınmalarına yönelik çalışmalar, yurtların çevresinde gerçekleştirilecek güvenlik uygulamaları ile ilgili kurumlar arasındaki iş birliği ve koordinasyon değerlendirildi.

Öğrencilerin eğitim hayatlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için emniyet, jandarma, gençlik ve spor birimleri tarafından yürütülecek çalışmalar üzerinde duruldu.

TOPLANTIYA KURUM MÜDÜRLERİ DE KATILDI

Vali Abdullah Küçük'e toplantıda İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Zeynel Abidin Deneri ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Aydın Çavana eşlik etti.

Kaynak : PERRE