Yeni eğitim öğretim yılı dolayısıyla öğrenci, öğretmen ve velilere seslenen Tosun, eğitim altyapısında deprem sonrasında gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin verileri de paylaştı.

Tosun, mesajında nitelikli eğitimin bir ülkenin geleceğinin şekillenmesindeki önemine dikkat çekerek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 'Köklerden Geleceğe' anlayışı doğrultusunda uygulanmaya devam edeceğini ifade etti.

145 BİN 698 ÖĞRENCİ DERS BAŞI YAPACAK

Adıyaman'da 2026-2027 eğitim öğretim yılının 14 Eylül Pazartesi günü başlayacağını belirten Tosun, 12 bin 350 öğrencinin ilk kez okul sıralarıyla buluşacağını açıkladı.

Tosun, şunları söyledi:

'Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ilimizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz.

Bir milletin istikbali, ancak ve ancak nitelikli eğitimle şekillenir. Bilmek ile olmak arasındaki mesafeyi kapatmak maarifimizin en esaslı meselesidir. Bu bilinçle, 'Köklerden Geleceğe' anlayışıyla hazırlanan Maarif Modeli'mizi, bu yıl da aynı heyecan, başarı ve özveriyle uygulayarak yolumuza devam edeceğiz, inşallah.

Milli birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu ve toplumsal bütünlüğümüzü güçlendirecek en kalıcı zeminin eğitim olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın birbirlerinin hukukunu kendi hukukları kadar aziz bilmelerini sağlamanın temel mesuliyetimiz olduğuna inanıyoruz.

14 Eylül Pazartesi günü, Adıyaman'ımızda 12 bin 350 çocuğumuz 1. sınıf öğrencisi olarak okullu oluyor, 145 bin 698 öğrencimiz sıralarında hazır ders kitaplarıyla derse başlıyor.'

DERSLİK SAYISI 7 BİN 477'YE ULAŞTI

Deprem sonrasında Adıyaman'ın eğitim altyapısında ciddi kayıplar yaşandığını belirten Tosun, yapılan yatırımlarla derslik kapasitesinin deprem öncesindeki seviyenin üzerine çıkarıldığını kaydetti.

Tosun, şu bilgileri verdi:

'İlimizin genelinde deprem öncesinde 6 bin 247 derslik bulunurken, deprem sonrası eğitim altyapısında önemli kayıplar yaşanmıştır. Yürütülen başarılı çalışmalar sonucunda derslik sayısı deprem öncesine göre yüzde 19,60'lık artış ve yeni 1.230 derslik ile 7 bin 477'ye ulaşmıştır. Depremden sonra devletimizin güçlü iradesiyle; yapılan güçlendirme çalışmalarıyla 1.783 derslik eğitime kazandırılmıştır.

Eğitim altyapısındaki iyileşmenin önemli bir göstergesi olarak, deprem sonrasında 139'a yükselen ikili eğitim yapan okul sayısı 2'ye düşürülmüş, böylece bu alanda yüzde 95,74 oranında iyileşme sağlanmıştır. Gerçekleştirilen yatırımlarla Adıyaman'ın eğitim altyapısı önemli ölçüde güçlendirilmiş, derslik kapasitesi deprem öncesinin üzerine çıkarılmış ve ikili eğitim büyük ölçüde sona erdirilmiştir.'

'ADIYAMAN'IN EĞİTİM VİZYONUNU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ'

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin yeni eğitim öğretim yılında da uygulanacağını belirten Tosun, uluslararası eğitim göstergelerine de değindi.

Tosun, şöyle devam etti:

''Köklerden Geleceğe' anlayışıyla hazırlanan Maarif Modeli'mizin ışığıyla, bu yıl da aynı heyecan, başarı ve özveriyle yolumuza devam ediyoruz. Son yayımlanan OECD Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA sonuçları da gösteriyor ki doğru yoldayız ve iyi gidiyoruz. Aynı inanç ve gayretle, Adıyaman'ımızın eğitim vizyonunu ve başarısını hep birlikte daha ilerilere taşıyacağımıza yürekten inanıyorum.'

ÖĞRENCİLERE: 'SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ'

Öğrencilere de seslenen Tosun, yeni dönemde 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasının uygulanacağını belirtti.

Tosun, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Sevgili Öğrencilerim,

Sizler, bizim geleceğimizsiniz, ülkemizi yüceltecek olan esas güç sizsiniz. Azminiz, çalışkanlığınız ve merakınız, yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecektir.

Bakanlığımız, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, bu yıl okullarımızda, 'Maarifin Kalbinde Oyun' temasını belirledi. Oyun; sizlerin öğrenme, gelişim, sosyalleşme, üretme ve kendini ifade etme süreçlerinizin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaş ve gelişim özelliklerinize uygun, güvenli ve kapsayıcı oyun etkinliklerine ve geleneksel çocuk oyunlarına artık daha çok yer verilecek. Okulda daha çok eğlenmenizi, mutlu olmanızı ve başarılı olmanızı hedefliyoruz. Sizin başarılı olmanız, bizleri mutlu edecek ve geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacaktır.'

VELİLERE 'AİLE-OKUL İŞ BİRLİĞİ' ÇAĞRISI

Ailelerin eğitim sürecindeki rolüne dikkat çeken Tosun, Millî Eğitim Bakanlığının 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' çalışmalarının yeni eğitim öğretim yılında daha etkin yürütüleceğini bildirdi.

Tosun, velilere şöyle seslendi:

'Kıymetli Velilerimiz,

Eğitim ailede başlar, okulda gelişir ve toplum hayatında olgunlaşır. Çocuklarımızı en iyi tanıyan, onların ilk öğretmenleri olan ailelerin sürece etkin katılımı önemlidir. Gelişimlerinin ev ortamında da desteklenmesi, okul-aile iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla bu eğitim-öğretim yılında bakanlığımız, 'Ailemle Eğitim Yolculuğum' çalışmalarını daha etkin bir şekilde yürütmek kararlılığındadır. Lütfen bu kutsal yolculukta, bizlerden ve çocuklarınızdan desteğinizi esirgemeyiniz.'

ÖĞRETMENLERE: 'YAPTIĞIMIZ İŞİN ÖZÜNDE AŞK CEVHERİ VAR'

Öğretmenlere yönelik mesajında mesleğin taşıdığı sorumluluğa vurgu yapan Tosun, eğitim öğretim yılının gerçek anlamının sınıflarda ortaya çıktığını ifade etti.

Tosun, şöyle devam etti:

'Değerli Öğretmen Arkadaşlarım,

Gördüğünüz gibi yıllar geçse de her yeni eğitim-öğretim yılına başlamanın, hayatımıza yeni katılacak çocuklarla tanışmanın heyecanı hiç eksilmiyor. Biz, her yeni yıla büyük bir özlem, heyecan ve başarma arzusuyla başlarız. İşte bizi farklı kılan, yaptığımız işin özündeki bu aşk cevheridir. En iyi öğretmen, bu cevherin ışığıyla öğrencilerini, çocuklarını en iyi gözlemleyendir.

Bir eğitim-öğretim yılının gerçek manası en açık biçimde sınıflarımızda görülür. Her sabah açılan sınıf kapısının ardında bir çocuğun kendisini, insanı, memleketini ve dünyayı tanımasına imkân veren büyük bir emek vardır. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli rehberliğinde, modern dünyanın tüm imkanlarıyla donanmış olmanın yanı sıra, geçmişinden aldığı erdemleri de özümsemiş bir neslin inşa ve ihyası gibi kutsal bir göreviniz var. Maarif davamızın nihai hedefi; her bir evladımızı, bu milletin kıymetli bir ferdi olarak yetiştirmektir.

Yeni eğitim-öğretim yılında da meslek ahlakı ve aynı müşterek gaye etrafında çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Rabb'im niyetimizi hayra, gayretimizi berekete vesile kılsın inşallah.'

TOSUN'DAN YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJI

Ali Tosun, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Bu duygu ve düşüncelerle; 2026-2027 eğitim-öğretim yılının siz kıymetli meslektaşlarımıza, evlatlarımıza, ailelerimize ve aziz milletimize, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini temenni ediyor; sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir yıl diliyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum, Allah'a emanet olun.'

Kaynak : PERRE