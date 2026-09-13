İl Özel İdaresi ekipleri, köy ve grup yollarında ulaşım standardını yükseltmek, vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sağlamak amacıyla kent genelindeki asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

2026 yılı çalışma programı kapsamında Merkez, Kâhta, Gölbaşı ve Samsat ilçelerinde planlanan BSK sıcak asfalt çalışmaları tamamlandı. Tut, Besni ve Gerger ilçelerinde çalışmalar devam ederken, Çelikhan ve Sincik'te ise asfalt uygulamalarının bu hafta başlaması planlanıyor.

300 KİLOMETRELİK HEDEF AŞILDI

Yıl başında 300 kilometre olarak açıklanan BSK sıcak asfalt programında 302'nci kilometreye ulaşılması üzerine kırsal yol yatırımlarının kapsamı genişletildi.

Vali Abdullah Küçük'ün tensipleriyle çalışma programı 365 kilometreye çıkarılırken, ekiplerin sezon boyunca köy ve grup yollarındaki asfalt uygulamalarını sürdüreceği bildirildi.

MERKEZ, KÂHTA, GÖLBAŞI VE SAMSAT'TA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

İl Özel İdaresi tarafından yürütülen program kapsamında Merkez, Kâhta, Gölbaşı ve Samsat ilçelerinde 2026 yılı için planlanan çalışmalar tamamlandı.

Tut, Besni ve Gerger'de BSK sıcak asfalt serimi devam ederken, Çelikhan ve Sincik ilçelerinde ekiplerin saha çalışmalarına başlaması için hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

HEDEF ARTIK 365 KİLOMETRE

Kırsal yol programı yalnızca asfalt serimiyle sınırlı tutulmazken, köy ve mezralardaki ihtiyaçların da yerinde tespit edildiği, vatandaşların ulaşım başta olmak üzere ilettiği sorunların ilgili birimlere aktarılarak takip edildiği belirtildi.

Adıyaman Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş'ın da ekiplerle koordinasyon halinde çalışmaları sahada takip ettiği kaydedildi.

İl Özel İdaresi, 300 kilometrelik ilk hedefin aşılmasının ardından 365 kilometrelik yeni programı tamamlayarak Adıyaman'ın en ücra yerleşim noktalarına kadar ulaşım standardını yükseltmeyi hedefliyor.

Kaynak : PERRE