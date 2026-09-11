Fatma Ahu Terzi Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen kariyer buluşmasında dünya gündemi, farklı coğrafyalarda gazetecilik, uluslararası medya düzeni ve haberciliğin değişen dinamikleri ele alındı.
Programa katılan gençler, Resul Serdar Ataş'a gazetecilik mesleği ve uluslararası haberciliğe ilişkin sorular yönelterek deneyimlerinden doğrudan yararlanma fırsatı buldu.
ULUSLARARASI HABERCİLİK DENEYİMLERİNİ GENÇLERLE PAYLAŞTI
Söyleşide mesleki kariyerinden örnekler veren Ataş, farklı ülkelerde yürüttüğü gazetecilik çalışmalarına ve sahada karşılaştığı deneyimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği programda uluslararası medyada çalışma koşulları, gazeteciliğin dönüşümü ve farklı coğrafyalarda haber takibinin taşıdığı zorluklar da konuşuldu.
GENÇLİK BULUŞMALARI FARKLI MESLEK GRUPLARIYLA DEVAM EDECEK
Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç'ın gençlerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik çalışmalar kapsamında sürdürülen Gençlik Buluşmaları ile farklı meslek alanlarında deneyim sahibi isimlerin gençlerle buluşturulması hedefleniyor.
Programlarla gençlerin farklı meslekleri yakından tanımaları, kariyer planlamalarına katkı sağlanması ve alanında deneyimli isimlerin bilgi birikiminden yararlanmaları amaçlanıyor.
Kahta Belediyesi, Gençlik Buluşmaları'nın farklı meslek ve kariyer alanlarından konukların katılımıyla devam edeceğini bildirdi.
PROGRAMA İLÇE PROTOKOLÜ DE KATILDI
Programa Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Gaffar Çelebi, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları, Kahta Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Mustafa Bozan ile Gençlik Meclisi üyeleri katıldı.
Kaynak : PERRE