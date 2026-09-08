Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla 7 gün 24 saat görev yapan Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde yoğun mesai yürüttü.

İtfaiye ekipleri; yangın, kurtarma, trafik kazası ve diğer acil durumlar olmak üzere üç ayda toplam 889 olayda görev aldı.

447 YANGIN, 229 KURTARMA VAKASI

Haziran, temmuz ve ağustos aylarında 447 yangına müdahale eden ekipler, 229 kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

İtfaiye personeli aynı dönemde 25 trafik kazası, 16 kapı açma, 8 yangın zannı ihbarı ile 3 intihar vakası ve tedbir görevinde yer aldı. Farklı nitelikteki diğer acil durumlarla birlikte toplam müdahale sayısı 889'a ulaştı.

Ekipler, afet ve acil durumlara hazırlık çalışmaları kapsamında üç aylık dönemde dört tatbikat da gerçekleştirdi.

150 İŞ YERİNDE YANGIN GÜVENLİĞİ DENETİMİ

İtfaiye Müdürlüğü, acil durumlara müdahalenin yanı sıra yangınların önlenmesine yönelik denetimlerini de sürdürdü.

Bu kapsamda kent genelindeki 150 iş yerinde yangın güvenliği denetimi yapıldı. İşletmelerde yangına karşı alınması gereken önlemler kontrol edilirken, belirlenen eksikliklerin giderilmesi amacıyla yetkililere bilgi verildi ve gerekli uyarılarda bulunuldu.

TUTDERE: 'CAN VE MAL GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ'

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, itfaiye teşkilatının kent güvenliği açısından önemli bir görev üstlendiğini belirterek personele teşekkür etti.

Tutdere, şöyle konuştu:

'İtfaiye teşkilatımız gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor. Yangınlardan trafik kazalarına, kurtarma operasyonlarından diğer acil durumlara kadar hemşehrilerimizin ihtiyaç duyduğu her anda ekiplerimiz sahada.'

'PERSONEL, ARAÇ VE EKİPMAN KAPASİTESİNİ GÜÇLENDİRECEĞİZ'

İtfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarının yanında denetim ve tatbikatlarla önleyici faaliyetler de yürüttüğünü ifade eden Tutdere, şunları kaydetti:

'Yaz döneminde 889 olaya müdahale eden ekiplerimiz, aynı zamanda denetim ve tatbikatlarla önleyici çalışmalarını da sürdürdü. Hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini korumak en önemli sorumluluklarımızdan biridir.'

Tutdere, itfaiye teşkilatının personel, araç ve ekipman kapasitesini güçlendirmeye, kentin afet ve acil durumlara karşı hazırlığını artırmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak : PERRE